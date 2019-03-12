Hülya Avşar'ın Instagram fotoğrafı olay yarattı! 'Yok artık' dedirtti

Fakat Hülya Avşar'ın olay yarattığı tek fotoğraf bu değil. Hülya Avşar'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı makyajsız hali olay yaratmıştı. Sadece o mu? Tabi ki değil. Ekranlarda bakımlı halleriyle gördüğümüz ünlü kadınların makyajsız hallerini görünce çok şaşıracaksınız.