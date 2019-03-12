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Hülya Avşar'ın Instagram fotoğrafı olay yarattı! 'Yok artık' dedirtti

Hem magazin gündeminin hem de sosyal medya gündeminin ilk sıralarından düşmüyor Hülya Avşar. Son günlerde kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu ile yeniden evlilik durumuyla çok konuşulan Hülya Avşar hemen ardından paylaştığı Instagram fotoğrafıyla olay yarattı. Daha öncede Instagram paylaşımıyla çok konuşulan 55 yaşındaki Hülya Avşar, bu paylaşımıyla çıtayı yukarı çıkardı...

12.03.2019 09:46 - Son Güncelleme: 12.03.2019 09:53
Hülya Avşar'ın Instagram fotoğrafı olay yarattı! 'Yok artık' dedirtti

Magazinin üst sıralarından düşmeyen Hülya Avşar yine yaptı yapacağını. Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettire Hülya Avşar'ın paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyayı salladı. Ancak bu Hülya Avşar'ın tek icraatı değil.

Hülya Avşar'ın Instagram fotoğrafı olay yarattı! 'Yok artık' dedirtti

55 yaşındaki Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Hülya Avşar'ın Instagram fotoğrafı olay yarattı! 'Yok artık' dedirtti

İŞTE O FOTOĞRAF

Hülya Avşar'ın paylaştığı son fotoğrafa da beğeni yağdı.

Hülya Avşar'ın Instagram fotoğrafı olay yarattı! 'Yok artık' dedirtti

Fakat Hülya Avşar'ın olay yarattığı tek fotoğraf bu değil. Hülya Avşar'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı makyajsız hali olay yaratmıştı. Sadece o mu? Tabi ki değil. Ekranlarda bakımlı halleriyle gördüğümüz ünlü kadınların makyajsız hallerini görünce çok şaşıracaksınız.

Hülya Avşar'ın Instagram fotoğrafı olay yarattı! 'Yok artık' dedirtti

Elçin Sangu ile başlayalım. Son dönemdeler Çarpışma dizisi ile gündemde olan Elçin Sangu'nun makyasız hali tam not aldı.

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