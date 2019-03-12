Hülya Avşar'ın Instagram fotoğrafı olay yarattı! 'Yok artık' dedirtti
Hem magazin gündeminin hem de sosyal medya gündeminin ilk sıralarından düşmüyor Hülya Avşar. Son günlerde kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu ile yeniden evlilik durumuyla çok konuşulan Hülya Avşar hemen ardından paylaştığı Instagram fotoğrafıyla olay yarattı. Daha öncede Instagram paylaşımıyla çok konuşulan 55 yaşındaki Hülya Avşar, bu paylaşımıyla çıtayı yukarı çıkardı...
12.03.2019 09:46
- Son Güncelleme: 12.03.2019 09:53
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