İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Bodrum'da magazin muhabirlerine görüntülendi. Nişanlısı Levent Dörter ile tatilde olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, verdiği kilolarla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bir süre yüzdükten sonra kaldıkları locaya çıktı ve güneşlendi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in verdiği kilolar herkesi şaşırttı. Dilan Tatlıses, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti.

15.08.2019 10:33 - Son Güncelleme: 15.08.2019 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





