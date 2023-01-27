Yalı Çapkını'nın Seyran'ı meğer onun sayesinde ünlü olmuş! Afra Saraçoğlu'nun annesi hayran bıraktı: "Güzellik genetik"
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı meğer onun sayesinde ünlü olmuş! Afra Saraçoğlu'nun annesi hayran bıraktı. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Annesiyle bir fotoğraf karesi yayınlayan Saraçoğlu'na, "Güzellik genetik" yorumları yapıldı.
27.01.2023 16:02 - Son Güncelleme: 27.01.2023 16:02
"GÜZELLİK GENETİK"
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı meğer onun sayesinde ünlü olmuş! Afra Saraçoğlu'nun annesi hayran bıraktı.
2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Ortans Kıvanç ile birlikte oynadı.2017 yılında Başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece Çamkıran karakterini canlandırdı.