Hülya Avşar'ın göbeğine kadar olan bacak dekoltesi olay! Sahnenin tozunu attırdı sosyal medya yıkıldı: "Kim der 59 yaşında?"
Hülya Avşar'ın göbeğine kadar olan bacak dekoltesi olay! Sahnenin tozunu attırdı sosyal medya yıkıldı. Hülya Avşar'ın yılbaşı konserinde tercih ettiği siyah elbisesi kısa sürede gündem oldu. Yeni yılda sahne aldığı mekanda sevenlerine keyifli anlar yaşatan bir çocuk annesi Avşar kızı attığı her adımla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hülya Avşar'ı iki bacağından göbeğine kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle görenler, "Kim der 59 yaşında?"
01.01.2023 16:47 - Son Güncelleme: 01.01.2023 16:53
"KİM DER 59 YAŞINDA?"
Hülya Avşar'ın göbeğine kadar olan bacak dekoltesi olay! Sahnenin tozunu attırdı sosyal medya yıkıldı.
Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden Zehra adında 24 yaşında bir kızı olan Hülya Avşar attığı her adımla magazin gündeminde de sosyal medyda da yer almaya devam ediyor.
Son olarak yeni yıl için İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahne alan Hülya Avşar Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi.