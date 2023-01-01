Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa'dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa'dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı... Geçtiğimiz ekim ayında Bodrum'da oğulları Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can ile Hakan Ural'ın 2 numaralı evladı olan kızları Melisa Ural Instagram'dan o düğünün perde arkası görüntülerini paylaştı. Melisa Ural'ın Instagram paylaşımına, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun annesinden gelen yorum dikkat çekti.
01.01.2023 17:19 - Son Güncelleme: 01.01.2023 17:38
KAYINVALİDE YORUMSUZ BIRAKMIYOR!
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa'dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı.
Sibel Can'ın 1.5 ay önce evlenen oğlu Engin Can Ural ile eşi Merve Ural, düğünün ardından ilk kez Bebek'te görüntülenmişti.