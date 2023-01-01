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Haberler Magazin Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa'dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa'dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa'dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı... Geçtiğimiz ekim ayında Bodrum'da oğulları Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can ile Hakan Ural'ın 2 numaralı evladı olan kızları Melisa Ural Instagram'dan o düğünün perde arkası görüntülerini paylaştı. Melisa Ural'ın Instagram paylaşımına, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun annesinden gelen yorum dikkat çekti.

01.01.2023 17:19 - Son Güncelleme: 01.01.2023 17:38
Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızları Melisa’dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı

KAYINVALİDE YORUMSUZ BIRAKMIYOR!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa'dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızları Melisa’dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı

"KARŞINIZDA HEM ANNE HEM DE KAYINVALİDE DURUYOR"

Ekim ayında oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can düğünün ardından , "Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim" demişti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızları Melisa’dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı

Sibel Can'ın 1.5 ay önce evlenen oğlu Engin Can Ural ile eşi Merve Ural, düğünün ardından ilk kez Bebek'te görüntülenmişti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızları Melisa’dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı

Çiçeği burnunda çift Etiler'de bir mekandan çıkmış, cipleri ile eve dönüyorlardı.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızları Melisa’dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı

Gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan düğünle ilgili çiftin Bebek'te görüntülenmesinden çok değil bir gün sonra şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı.

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