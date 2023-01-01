Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa'dan bomba kareler! Olay düğünün perde arkası görüntülerine müstakbel kayınvalide bakın ne yorum yaptı.

"KARŞINIZDA HEM ANNE HEM DE KAYINVALİDE DURUYOR"

Ekim ayında oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can düğünün ardından , "Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim" demişti.