Hande Baladın'ı canından bezdiren sesli ve görüntülü taciz mesajları! Milli voleybolcu bunalıma girdi: "Korkudan antrenmana gidemiyorum"

'BANA KARŞILIK VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Soruşturma kapsamında sosyal medya kullanıcısı 31 yaşındaki bir üniversitenin son sınıf Hukuk fakültesi öğrencisi Sergen G.'ye ulaşıldı. İfadesi alınan üniversiteli, sosyal medya hesaplarının sahibi olduğunu kabul etti. Sergen G., 'Ben Hande'yi milli sporcu olduğu için tanırım. Kendisine ulaşmak için çeşitli kullanıcılar oluşturup kendisine mesaj attım. Benim attığım mesajlar sonrası beni engellemedi. Engellemediği gibi attığım mesajlara karşılık gelen video ve fotoğraflar paylaştı. Paylaşımları sonrası benden hoşlanmaya başladığını düşündüm. Bu durumu ciddiye aldım. Bana karşılık verdiği için mesajlarıma devam ettim. Kendisine attığım mesaj halen durmaktadır. Beni reddetmiyor' dedi.