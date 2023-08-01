Hülya Avşar'ın favorisiydi! Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci genç adam oldu! Yeni imajıyla bakın kime benzetildi

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Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci genç adam oldu! Hülya Avşar'ın favorisiydi! Katıldığı şarkı yarışmasıyla yıldızı parlayan Şahin Kendirci, imaj değişikliğine gitti. Yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Şahin Kendirci son hali ile çok konuşuldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen genç şarkıcıya eleştiri yapanlar da oldu, beğendiğini dile getirenler de. Ancak özellikle o yorumlar dikkat çekti. Bakın Şahin Kendirci'nin yeni imajı hangi oyuncuyu hatırlattı...