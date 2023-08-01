Hülya Avşar'ın favorisiydi! Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci genç adam oldu! Yeni imajıyla bakın kime benzetildi

Şahin Kendirci, çocukluğunda katıldığı bir yetenek yarışması sayesinde ünlenmişti. Ancak son zamanlarda sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Ünlü isim, yaptığı çarpıcı dönüşümle hayranlarını şaşırtarak tanımakta zorlanmalarına neden oluyor. Yeni imajıyla bir ünlüye benzeyen Şahin Kendirci de büyük bir konuşma konusu haline geldi. İşte olayın detayları...
Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci genç adam oldu! Hülya Avşar'ın favorisiydi! Katıldığı şarkı yarışmasıyla yıldızı parlayan Şahin Kendirci, imaj değişikliğine gitti. Yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Şahin Kendirci son hali ile çok konuşuldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen genç şarkıcıya eleştiri yapanlar da oldu, beğendiğini dile getirenler de. Ancak özellikle o yorumlar dikkat çekti. Bakın Şahin Kendirci'nin yeni imajı hangi oyuncuyu hatırlattı...
Önce Yetenek Sizsiniz ardından " Müslüm" filminde Müslüm Gürses'in gençlik yıllarını canlandırmasıyla tanınan Kendirci'nin son hali şoke etti.
Yeni pozlarını paylaşan Kendirci takipçilerini ikiye böldü.