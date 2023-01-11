Hülya Avşar'ın ekibine sunduğu imkanlar bomba! Muhasebecisinden asistanına, basın danışmanından şoförüne kadar 'göz hakkı' jesti...

Sabah'ın haberine göre; herkesin derdiyle tek tek ilgilenen Avşar'ın yaptığı her iş sonrası da ekibine 'göz hakkı' adı altında prim verdiği ortaya çıktı. 59 yaşındaki sanatçı çalışanlarına, maaşları ölçüsünde ekstra ödeme yapıyor.