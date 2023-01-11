Hülya Avşar'ın ekibine sunduğu imkanlar bomba! Muhasebecisinden asistanına, basın danışmanından şoförüne kadar 'göz hakkı' jesti
Hülya Avşar'ın ekibine sunduğu imkanlar bomba! Muhasebecisinden asistanına, basın danışmanından şoförüne kadar tüm ekibine 'göz hakkı' jesti yapıyor Avşar kızı... İşte bir çocuk annesi olan 59 yaşındaki Hülya Avşar'ın çalışanlarına sunduğu o imkanlar...
11.01.2023 09:13 - Son Güncelleme: 11.01.2023 09:16
Hülya Avşar'ın ekibine sunduğu imkanlar bomba! Muhasebecisinden asistanına, basın danışmanından şoförüne kadar 'göz hakkı' jesti...
Hülya Avşar, patron olarak ekibini koruyup kolluyor! Ünlü sanatçı, sigortasız eleman çalıştırmıyor, hastalanan personelini en iyi hastanelerde muayene ettiriyor, yaptığı iş sözleşmelerine "Ekibim en az 8 saat uyumalı, hafta sonu izin yapmalı" gibi özel maddeler koyduruyor.
Öte yandan Hülya Avşar, yeni şarkısı Anlatma için kamera karşısına geçmişti. Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan Hülya Avşar, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen Murat Altan'ı yolda bir anda durdurdu. Kendisini tanıtan Hülya Avşar, "Klibimde oynar mısınız?" diyerek, teklifte bulundu.