Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ının son halini gören tanıyamıyor! O şimdi 17 yaşında görenler: "Koca adam olmuş..."
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ının son halini gören tanıyamıyor! O şimdi 17 yaşında, görenler "Koca adam olmuş..." yorumları yapıyor. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi hem küçüklük halini hem de son halini paylaştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ına yorum yağdı.
11.01.2023 09:04 - Son Güncelleme:
"BENDEN ÇABUK BÜYÜMÜŞ"
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ına bakın o şimdi 17 yaşında! Sevimliliği ve bilgiçliğiyle ünlenmişti görenler, "Benden çabuk büyümüş" diyor.
2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan drama türündeki Türk televizyon dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir döneme damga vurdu.
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle yıldızı parlayan Emir Berke Zincidi son halini ve küçüklük pozlarını paylaştı.