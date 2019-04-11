GaleriMagazin

Hülya Avşar'ın büyük sırrı! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar meğer...

Hülya Avşar, konsere çıkmadan önceki ritüellerini anlattı. Yıllara meydan okuyan 55 yaşındaki Hülya Avşar, sahne sırlarını konser Plak Ve Ben ile paylaştı.​ Beslenmesinden kulis aydınlatmasına kadar her şeyi anlatan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın sırrını öğrenmeye hazır mısınız? İşte Hülya Avşar ve diğer ünlü isimlerin formda kalma sırları...

11.04.2019 10:56 - Son Güncelleme: 11.04.2019 11:13
Hülya Avşar'ın büyük sırrı! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar meğer...

Hülya Avşar, sahne sırlarını konser Plak Ve Ben ile paylaştı. Yılların esktemediği güzel oyuncu - şarkıcı Hülya Avşar, konser öncesi bakın nasıl besleniyormuş...

Hülya Avşar'ın büyük sırrı! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar meğer...

Diyet özellikle de kadınların yaşamlarının bir evresinde mutlaka yaptıkları ve zayıf kalmak adına akla ilk gelen ve uygulanmaya çalışılan beslenme biçimidir. Özellikle de her gün kameralar karşısında gözler önünde olan ünlü kadınlar da kilolarına dikkat etmek adına bu yolları denemişler!

Hülya Avşar'ın büyük sırrı! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar meğer...

SERENAY SARIKAYA

Oynadığı diziler ve büründüğü roller nedeniyle kilo vermek durumunda kalan Sarıkaya'nın sırrı yogada gizli. Ama bu bildiğiniz yogalardan değil. Bu yoga, son zamanlarda popüler olan "Bikram Yoga" (Sıcak Yoga). Bu yoga sayesinde 40 dereceye kadar ısıtılmış odada kişi 90 dakika boyunca 26 seri yoga hareketi yaparak hem toksinleri atıyor hem de kilo verebiliyor.

Hülya Avşar'ın büyük sırrı! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar meğer...

Bu yoga serisi organları, salgı bezlerini ve sinirleri harekete geçirerek sistematik olarak taze oksijen dolu kanın vücudun tamamında dolaşmasını sağlayarak tüm organları ve dokuları da yeniliyor.

Hülya Avşar'ın büyük sırrı! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar meğer...

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

O Hayat Benim dizisinden ayrıldıktan sonra bir anda zayıf görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırrı da bir çayda gizli. At kuyruğu çayında bir tutam at kuyruğu, 4,5 karanfil, bir kabuk tarçın var.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den 550 bin TL değerinde hediye!
Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den 550 bin TL değerinde hediye!