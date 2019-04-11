Hülya Avşar'ın büyük sırrı! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar meğer...
Hülya Avşar, konsere çıkmadan önceki ritüellerini anlattı. Yıllara meydan okuyan 55 yaşındaki Hülya Avşar, sahne sırlarını konser Plak Ve Ben ile paylaştı. Beslenmesinden kulis aydınlatmasına kadar her şeyi anlatan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın sırrını öğrenmeye hazır mısınız? İşte Hülya Avşar ve diğer ünlü isimlerin formda kalma sırları...
11.04.2019 10:56
- Son Güncelleme: 11.04.2019 11:13
SERENAY SARIKAYA
Oynadığı diziler ve büründüğü roller nedeniyle kilo vermek durumunda kalan Sarıkaya'nın sırrı yogada gizli. Ama bu bildiğiniz yogalardan değil. Bu yoga, son zamanlarda popüler olan "Bikram Yoga" (Sıcak Yoga). Bu yoga sayesinde 40 dereceye kadar ısıtılmış odada kişi 90 dakika boyunca 26 seri yoga hareketi yaparak hem toksinleri atıyor hem de kilo verebiliyor.
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