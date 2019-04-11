Hülya Avşar'ın büyük sırrı! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar meğer...

SERENAY SARIKAYA

Oynadığı diziler ve büründüğü roller nedeniyle kilo vermek durumunda kalan Sarıkaya'nın sırrı yogada gizli. Ama bu bildiğiniz yogalardan değil. Bu yoga, son zamanlarda popüler olan "Bikram Yoga" (Sıcak Yoga). Bu yoga sayesinde 40 dereceye kadar ısıtılmış odada kişi 90 dakika boyunca 26 seri yoga hareketi yaparak hem toksinleri atıyor hem de kilo verebiliyor.