GaleriMagazin

Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den 550 bin TL değerinde hediye!

Seda Sayan, geçtiğimiz akşam oğlu Oğulcan Engin ile Etiler'de akşam yemeğindeydi. Mercedes marka yeni lüks aracıyla dikkat çeken Seda Sayan, yaklaşık 550 bin TL değerindeki aracın oğlunun hediyesi olduğunu belirtti. Seda Sayan'ın eski eşi Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin, 'hayırlı evlat olduğunu gösterdi' dedirtti.

11.04.2019 09:32 - Son Güncelleme: 11.04.2019 09:50
Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den 550 bin TL değerinde hediye!

Seda Sayan ve eski eşi Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz akşam Etiler'deki Da Mario'da yemekteydi. Annesinin kullandığı aracın kapısını açan Oğulcan centilmenliğiyle takdir toplarlen, Seda Sayan'ın Mercedes marka lüks aracı dikkat çekti.

Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den 550 bin TL değerinde hediye!

OĞULCAN'DAN SEDA SAYAN'A DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE!

Yaklaşık 550 bin TL değerindeki Mercedes marka yeni lüks aracıyla dikkat çeken Seda Sayan, aracın sorulması üzerine "Oğulcan'ın hediyesi" yanıtını verdi. Genç adam, "Hep annesinin aldığı hediyelerle gündem olan Oğulcan hayırlı evlat olduğunu gösterdi" dedirtti.

Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den 550 bin TL değerinde hediye!

Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, kendini ödüllendirdi.

Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den 550 bin TL değerinde hediye!

Sahne başına 80 bin TL istediği iddia edilen Samyeli, garajına 400 bin TL değerindeki beyaz renk Mercedes C200 marka arabayı ekledi.

Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den 550 bin TL değerinde hediye!

Mustafa Ceceli

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bakın kaç yaşındaymış! Son hali hayrete düşürdü
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bakın kaç yaşındaymış! Son hali hayrete düşürdü