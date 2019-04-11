Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den 550 bin TL değerinde hediye!

Seda Sayan, geçtiğimiz akşam oğlu Oğulcan Engin ile Etiler'de akşam yemeğindeydi. Mercedes marka yeni lüks aracıyla dikkat çeken Seda Sayan, yaklaşık 550 bin TL değerindeki aracın oğlunun hediyesi olduğunu belirtti. Seda Sayan'ın eski eşi Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin, 'hayırlı evlat olduğunu gösterdi' dedirtti.

11.04.2019 09:32 - Son Güncelleme: 11.04.2019 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





