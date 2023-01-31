Hülya Avşar’ı karşısında görünce kendinden geçti! Makete tekme tokat saldırıp fena hırpaladı! Kimse ne olduğunu anlamadı...
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, son olarak derin dekolteli sahne kostümüyle çok konuşulmuştu. Avşar kızı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Hülya Avşar'ın maketini gören bir vatandaş adeta çıldırdı ve tekme tokat saldırmaya başlandı. O anlar anbean kameraya yansıyarak gündem olurken gözler Avşar kızına çevrildi. İşte o anlar...
31.01.2023 21:09 - Son Güncelleme: 31.01.2023 21:16
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hülya Avşar, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.
Reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketini tekmeleyen kişi, karton parçalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı.