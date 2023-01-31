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Haberler Magazin Hülya Avşar’ı karşısında görünce kendinden geçti! Makete tekme tokat saldırıp fena hırpaladı! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Hülya Avşar’ı karşısında görünce kendinden geçti! Makete tekme tokat saldırıp fena hırpaladı! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, son olarak derin dekolteli sahne kostümüyle çok konuşulmuştu. Avşar kızı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Hülya Avşar'ın maketini gören bir vatandaş adeta çıldırdı ve tekme tokat saldırmaya başlandı. O anlar anbean kameraya yansıyarak gündem olurken gözler Avşar kızına çevrildi. İşte o anlar...

takvim.com.tr
31.01.2023 21:09 - Son Güncelleme: 31.01.2023 21:16
Hülya Avşar’ı karşısında görünce kendinden geçti! Makete tekme tokat saldırıp fena hırpaladı! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hülya Avşar, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar’ı karşısında görünce kendinden geçti! Makete tekme tokat saldırıp fena hırpaladı! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Karabük'te bir vatandaş, Hülya Avşar'ın maketini görünce adeta çıldırdı ve tekme tokat saldırdı.

Hülya Avşar’ı karşısında görünce kendinden geçti! Makete tekme tokat saldırıp fena hırpaladı! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Ankara Caddesi'nde mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişi, mağazaya ait karton makete saldırdı.

Hülya Avşar’ı karşısında görünce kendinden geçti! Makete tekme tokat saldırıp fena hırpaladı! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketini tekmeleyen kişi, karton parçalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Hülya Avşar’ı karşısında görünce kendinden geçti! Makete tekme tokat saldırıp fena hırpaladı! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Durumu fark eden mağaza sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polise ihbarda bulundu.

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