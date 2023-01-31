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Haberler Magazin 28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan'ın son haline bakın iğne ipliğe döndü! Sırrını sonunda açıkladı! Bakın nasıl zayıflamış...

28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan'ın son haline bakın iğne ipliğe döndü! Sırrını sonunda açıkladı! Bakın nasıl zayıflamış...

Bir Aile Hikayesi dizisiyle adını duyuran ve şimdilerde başrolünü Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun üstlendiği Çöp Adam'da Meryem rolüyle izleyici karşısına çıkan Elçin Afacan, son haliyle gündem oldu. 28 kilo veren Afacan, adeta iğne ipliğe döndü. "Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum" diyen ünlü oyuncu, zayıflama sırrını da ilk kez açıkladı. İşte Elçin Afacan'ın açıklaması ve son hali...

takvim.com.tr
31.01.2023 20:25 - Son Güncelleme: 31.01.2023 20:55
28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan’ın son haline bakın iğne ipliğe döndü! Sırrını sonunda açıkladı! Bakın nasıl zayıflamış...

Çöp Adam dizisinde Meryem karakterini canlandıran Elçin Afacan, son haliyle gündeme geldi. 28 kilo veren Afacan, adeta iğne ipliğe döndü.

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28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan’ın son haline bakın iğne ipliğe döndü! Sırrını sonunda açıkladı! Bakın nasıl zayıflamış...

Bir yıla yakın sürede tam 28 kilo veren ünlü oyuncu, daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirtti.

28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan’ın son haline bakın iğne ipliğe döndü! Sırrını sonunda açıkladı! Bakın nasıl zayıflamış...

"Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum" diyen ünlü oyuncu, zayıflama sırrını da ilk kez açıkladı.

28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan’ın son haline bakın iğne ipliğe döndü! Sırrını sonunda açıkladı! Bakın nasıl zayıflamış...

İşte başta Elçin Afacan olmak üzere ünlü isimlerin zayıflama sırları...

28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan’ın son haline bakın iğne ipliğe döndü! Sırrını sonunda açıkladı! Bakın nasıl zayıflamış...

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