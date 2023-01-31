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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Melek Zübeyde paylaştı! İbrahim Tatlıses’in gözünden sakındığı torunlarına bakın! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

3 çocuk annesi Melek Zübeyde paylaştı! İbrahim Tatlıses’in gözünden sakındığı torunlarına bakın! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

İbrahim Tatlıses'in gözünden sakındığı torunlarına bakın! İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ailesi ile birlikte Ürdün'e giden Melek Zübeyde, çocukları ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Üç çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş'a ilk yorum ise Perihan Savaş'tan geldi. İşte Melek Zübeyde Akkaş'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
31.01.2023 22:47 - Son Güncelleme: 31.01.2023 22:47
3 çocuk annesi Melek Zübeyde paylaştı! İbrahim Tatlıses’in gözünden sakındığı torunlarına bakın! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile nikah masasına oturdu.

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3 çocuk annesi Melek Zübeyde paylaştı! İbrahim Tatlıses’in gözünden sakındığı torunlarına bakın! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

Melek Zübeyde'nin bu evlilikten üç çocuğu oldu. Şimdilerde ailesi ile birlikte Ürdün'de olan genç kadın, sosyal medya hesabında çocuklarıyla bir paylaşımda bulundu.

3 çocuk annesi Melek Zübeyde paylaştı! İbrahim Tatlıses’in gözünden sakındığı torunlarına bakın! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

Ürdün tatilinden kareler yayınlayan Melek Zübeyde, çocuklarının manzara karşısında verdiği poza "Mars'a geldik bu sefer" notunu ekledi.

3 çocuk annesi Melek Zübeyde paylaştı! İbrahim Tatlıses’in gözünden sakındığı torunlarına bakın! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

Söz konusu paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu.

3 çocuk annesi Melek Zübeyde paylaştı! İbrahim Tatlıses’in gözünden sakındığı torunlarına bakın! İlk yorum Perihan Savaş’tan...

Çok konuşulan paylaşıma ilk yorum ise Perihan Savaş'tan geldi. Savaş, ortanca torunu için "Ali çok sevmiştir" yorumunda bulundu.

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