3 çocuk annesi Melek Zübeyde paylaştı! İbrahim Tatlıses’in gözünden sakındığı torunlarına bakın! İlk yorum Perihan Savaş’tan...
İbrahim Tatlıses'in gözünden sakındığı torunlarına bakın! İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ailesi ile birlikte Ürdün'e giden Melek Zübeyde, çocukları ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Üç çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş'a ilk yorum ise Perihan Savaş'tan geldi. İşte Melek Zübeyde Akkaş'ın o paylaşımı...
31.01.2023 22:47 - Son Güncelleme: 31.01.2023 22:47
İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile nikah masasına oturdu.
Çok konuşulan paylaşıma ilk yorum ise Perihan Savaş'tan geldi. Savaş, ortanca torunu için "Ali çok sevmiştir" yorumunda bulundu.