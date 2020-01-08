Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na veto! Kızına kendi kaderini yaşatmamak için...

Hülya Avşar, 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına... Aradan tam 37 yıl geçti. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden 21 yaşında Zehra adında bir kızı olan Hülya Avşar'dan şaşırtan hamle geldi. Avşar kızının henüz Hülya Avşar olmadan önce başından bir evlilik geçti. Hatta Hülya Avşar'ın ünlü olmasının en büyük nedenlerinden birisi de 19 yaşında gerçekleşen bu evlilikti. 56 yaşındaki Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evlilik hayallerini rafa kaldırdı.

08.01.2020 16:38 - Son Güncelleme: 08.01.2020 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





