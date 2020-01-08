Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na veto! Kızına kendi kaderini yaşatmamak için...
Hülya Avşar, 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına... Aradan tam 37 yıl geçti. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden 21 yaşında Zehra adında bir kızı olan Hülya Avşar'dan şaşırtan hamle geldi. Avşar kızının henüz Hülya Avşar olmadan önce başından bir evlilik geçti. Hatta Hülya Avşar'ın ünlü olmasının en büyük nedenlerinden birisi de 19 yaşında gerçekleşen bu evlilikti. 56 yaşındaki Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evlilik hayallerini rafa kaldırdı.
08.01.2020 16:38
- Son Güncelleme: 08.01.2020 16:57
Ünlü olmadan önce, henüz 19 yaşındayken nikah masasına oturan Hülya Avşar, aynı kaderi kızının yaşamaması için devreye girdi. Avşar Kızı, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı evliliğe giden 21 yaşındaki kızına "Önce okulunu bitir" diye karşı çıktı.
HÜLYA AVŞAR'DAN VETO GELDİ
İşadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı evliliğe doğru giden Zehra Çilingiroğlu'na annesi Hülya Avşar'dan veto geldi. Ünlü sanatçı, 21 yaşındaki kızının Kadayıfçıoğlu ile geçen yıl başlayan aşkının nikah masasına taşınma ihtimalinin önüne şu sözlerle engel oldu...
Kadayıfçıoğlu ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Zehra, müstakbel kayınvalidesinin doğum gününe katılarak aileye girmişti.
"ZEHRA DAHA OKUYOR"
"Zehra daha okuyor. Ben gençlerin erken evlenmelerini doğru bulmuyorum. Bana sorduğunda okulunu, yüksek lisansını bitirmesini söylüyorum. Önce hayatını yoluna koymalı; çünkü daha sonra çocuk, insanın hayatının çoğunu alıyor."
21 yaşındaki kızı için evliliğin erken olduğunu söyleyen sanatçı, ilk evliliğini 19 yaşında yapmıştı.