Songül Karlı'nın annesini görenler şaştı kaldı! İşte 47 yaşındaki frikik kraliçesi Songül Karlı'nın annesi...

Songül Karlı'nın annesini görenler şaştı kaldı, 'hiç benzemiyorlar' yorumları havada uçuştu. İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmesinin ardından, 'Görmek istediklerini görüyorlar' diyerek karşı tepki veren 47 yaşındaki Songül Karlı, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Estetiksiz hali, eski eşiyle arasında yaşanan dolandırıcılık davası, frikik görüntüleri derken Songül Karlı bu kez de annesi ile gündeme geldi. Annesi ile birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşarak 'Anneler Günü'nü kutlayan Karlı'ya sosyal medyada, 'hiç benzemiyorsunuz' yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı ve annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve anneleri...

09.05.2021 16:23 - Son Güncelleme: 09.05.2021 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





