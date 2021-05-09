RAMAZAN İMSAKİYE
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Songül Karlı'nın annesini görenler şaştı kaldı! İşte 47 yaşındaki frikik kraliçesi Songül Karlı'nın annesi...

Songül Karlı'nın annesini görenler şaştı kaldı, 'hiç benzemiyorlar' yorumları havada uçuştu. İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmesinin ardından, 'Görmek istediklerini görüyorlar' diyerek karşı tepki veren 47 yaşındaki Songül Karlı, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Estetiksiz hali, eski eşiyle arasında yaşanan dolandırıcılık davası, frikik görüntüleri derken Songül Karlı bu kez de annesi ile gündeme geldi. Annesi ile birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşarak 'Anneler Günü'nü kutlayan Karlı'ya sosyal medyada, 'hiç benzemiyorsunuz' yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı ve annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve anneleri...

09.05.2021 16:23 - Son Güncelleme: 09.05.2021 16:23
Songül Karlı'nın annesini görenler şaştı kaldı! İşte 47 yaşındaki frikik kraliçesi Songül Karlı'nın annesi...

47 yaşındaki frikik kraliçesi Songül Karlı bu kez annesiyle gündeme geldi. Anneler Günü'ne özel paylaşımda bulunan Karlı'ya sosyal medyada 'hiç benzemiyorsunuz' yorumları yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı'nın annesini görenler şaştı kaldı! İşte 47 yaşındaki frikik kraliçesi Songül Karlı'nın annesi...

SELİN GENÇ VE ANNESİ

Songül Karlı'nın annesini görenler şaştı kaldı! İşte 47 yaşındaki frikik kraliçesi Songül Karlı'nın annesi...
Songül Karlı'nın annesini görenler şaştı kaldı! İşte 47 yaşındaki frikik kraliçesi Songül Karlı'nın annesi...

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU VE ANNESİ HÜLYA CÜNDÜBEYOĞLU

Songül Karlı'nın annesini görenler şaştı kaldı! İşte 47 yaşındaki frikik kraliçesi Songül Karlı'nın annesi...

SERKAY TÜTÜNCÜ