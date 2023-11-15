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Hülya Avşar siyah mayosuyla havuz kenarından boy boy paylaştı: Kasım, güneş ve ben! En cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kızı olan Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla çok konuşuldu. Kasım ayında havuza giren Avşar kızı, siyah mayosuyla verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Hülya Avşar'ın "Kasım, güneş ve ben" notunu eklediği o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 16:13 Güncelleme 15 Kasım 2023, 16:21
Hülya Avşar siyah mayosuyla havuz kenarından boy boy paylaştı: Kasım, güneş ve ben! En cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu 1

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kızı olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Hülya Avşar siyah mayosuyla havuz kenarından boy boy paylaştı: Kasım, güneş ve ben! En cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu 2

Attığı her adımla gündem olmayı başaran Avşar kızı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Hülya Avşar siyah mayosuyla havuz kenarından boy boy paylaştı: Kasım, güneş ve ben! En cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu 3

Kasım ayında havuza giren Avşar kızı, siyah mayosuyla verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.

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