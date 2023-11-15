Afra Saraçoğlu Bağdat Caddesi'nden Bebek'e kiraya çıktı evin bedelini duyan küçük dilini yuttu! Sevgilisi Mert Ramazan Demir'in arabasından sonra...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Dizileri başladıkları günden bu yana attıkları her adım çok konuşulan çiftten Afra Saraçoğlu evini taşıdı. Saraçoğlu'nun evinin kira bedeli ise dudak uçuklatan cinsten...