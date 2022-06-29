Hülya Avşar siyah bikinisini giyip şezlonguna boylu boyunca uzandı! Güneşlenirken rahat durmayan Avşar kızı bacaklarını kaldırıp...
Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Hülya Avşar'ın evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınmıştı. 1983 yaşanan bu olay Avşar kızının hayatının dönüm noktası olmuştu. Haram filmi ile kariyerine başlayan Avşar, müzik eğitimi aldıktan sonra oyunculuğunun yanına bir de şarkıcılığı ekledi ve hem güzelliği hem yeteneğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve siyah bikinisiyle güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Şezlong pozlarıyla gündem olan Avşar, fit haliyle dikkat çekti. Spora olan düşkünlüğüyle bulunan ünlü şarkıcı, güneşlenirken de egzersiz yapmayı ihmal etmedi. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
29.06.2022 18:39 - Son Güncelleme: 29.06.2022 19:16
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı görüntülerle gündeme geldi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.