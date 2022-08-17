Vav TV İzle
Haberler Magazin Hülya Avşar siyah bikinisini giyip havuzda şov yaptı! Beğenilerin ardı arkası kesilmedi! Avşar kızı en cesur haliyle...

Hülya Avşar siyah bikinisini giyip havuzda şov yaptı! Beğenilerin ardı arkası kesilmedi! Avşar kızı en cesur haliyle...

Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran ve şarkılarıyla çok konuşulan Avşar, siyah bikinisi ile havuzda yüzdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit ve enerjik haliyle dikkat çeken Avşar, kısa sürede binlerce beğeni aldı. En doğal haliyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, yine sosyal medyayı salladı. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...

17.08.2022 19:19 - Son Güncelleme: 17.08.2022 19:19
Hülya Avşar siyah bikinisini giyip havuzda şov yaptı! Beğenilerin ardı arkası kesilmedi! Avşar kızı en cesur haliyle...

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, uzun süreden sonra geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Sen Aşk Mısın?' ile müzik piyasasına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar siyah bikinisini giyip havuzda şov yaptı! Beğenilerin ardı arkası kesilmedi! Avşar kızı en cesur haliyle...

'Sen Aşk Mısın?' ile büyük beğeni toplayan Avşar kızı, ardından 'Yapma Aşkım' şarkısına çektiği video klibi sevenlerinin beğenisine sundu.

Hülya Avşar siyah bikinisini giyip havuzda şov yaptı! Beğenilerin ardı arkası kesilmedi! Avşar kızı en cesur haliyle...

Klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırmasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı ve uzun süre gündem oldu.

Hülya Avşar siyah bikinisini giyip havuzda şov yaptı! Beğenilerin ardı arkası kesilmedi! Avşar kızı en cesur haliyle...

Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran ve şarkılarıyla çok konuşulan Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Hülya Avşar siyah bikinisini giyip havuzda şov yaptı! Beğenilerin ardı arkası kesilmedi! Avşar kızı en cesur haliyle...

Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar, siyah bikinisi ile havuzda yüzdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.

SON DAKİKA