Hülya Avşar siyah bikinisini giyip havuzda şov yaptı! Beğenilerin ardı arkası kesilmedi! Avşar kızı en cesur haliyle...
Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran ve şarkılarıyla çok konuşulan Avşar, siyah bikinisi ile havuzda yüzdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit ve enerjik haliyle dikkat çeken Avşar, kısa sürede binlerce beğeni aldı. En doğal haliyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, yine sosyal medyayı salladı. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...
17.08.2022 19:19 - Son Güncelleme: 17.08.2022 19:19
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, uzun süreden sonra geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Sen Aşk Mısın?' ile müzik piyasasına döndü.