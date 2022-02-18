Hülya Avşar sevgili kriterlerini açıkladı eski aşkları merak konusu oldu: "Onu kullanan erkek bana göre değil!"
Hülya Avşar sevgili kriterlerini açıkladı eski aşkları merak konusu oldu... 14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren Hülya Avşar 'sevgiliniz var mı?' sorusuna "Benim o kadar çok sevgilim var ki. Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum." dedi. Bir hayli keyifli olan Avşar, çok konuşulacak açıklamalarına yenisini ekledi, sevgili kriterleri hakkında bakın neler söyledi...
"ONU KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL!"
Hülya Avşar sevgili kriterlerini açıkladı eski aşkları merak konusu oldu... Avşar kızı dün akşam Tarabya'da görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Avşar, yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.
"O KADAR ÇOK SEVGİLİM VAR Kİ HAREM KURDUM"
14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren ünlü isim "sevgiliniz var mı" sorusuna "Benim o kadar çok sevgilim var ki. Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum." diye cevap verdi.
"INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL"
Sosyal medya ile ilgili fikrini dile getiren Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." dedi.
"Sahne şov yeridir" diyen 58'lik Avşar kızı geçtiğimiz günlerde şovunu yaptı... Kadın şarkıcıların sahne kıyafetleri bir süredir gündemde. Özellikle Gülşen'e yapılan yorumlar sosyal medyayı ve ünlüleri ikiye bölmüş durumda... Gülşen'e destek verenler de biri de kendi de iddialı seçimler yapan Hülya Avşar...
"Sonuna kadar haklı. Tamamen kendi insiyatifinde her şey, kimse karışamaz.Gülşen'in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel... Ben açıkçası, 'Off, bu ne güzel görüntü!' dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir" diyen Hülya Avşar geçtiğimiz akşam çıktığı sahne için iddialı bir seçim yaptı.