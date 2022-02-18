Hülya Avşar sevgili kriterlerini açıkladı eski aşkları merak konusu oldu: "Onu kullanan erkek bana göre değil!"

"INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL"

Sosyal medya ile ilgili fikrini dile getiren Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." dedi.