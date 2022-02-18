Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen en cesur haliyle ortalığı salladı gören 'hayranlıkla izliyorum' demeden geçmedi! 25 yaşındaki Melis'e bakın
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen en cesur haliyle ortalığı salladı gören 'hayranlıkla izliyorum' demeden geçmedi! 25 yaşındaki Melis'e bakın, kısa sürede gündem oldu. Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1997 doğumlu. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmeni... İstanbul'da dünyaya gelen Melis Sezen Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. 'Işıkla oynuyorum' diyen Melis, doğam güzelliği ile hayran bıraktı.
18.02.2022 15:48 - Son Güncelleme: 18.02.2022 15:48
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen en cesur haliyle ortalığı salladı gören 'hayranlıkla izliyorum' demeden geçmedi! 25 yaşındaki Melis'e bakın, kısa sürede gündem oldu...
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen Melis Sezen Instagram'dan en cesur haliyle sevenlerine 'merhaba' dedi.
Melis Sezen'in doğal halini görenler ise hayran kaldı. İşte başta Melis Sezen'in makyajsız hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...