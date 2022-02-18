Gökçe Bahadır’ın ilk eşi bakın kim çıktı meğer çok ünlü bir oyuncuymuş! ’Yemek arasında gelinlik bakıyorum’ diyen Gökçe’yi düğün telaşı sardı

Çok özel bir evlilik teklifi aldığı haberleri hatırlatılan 40 yaşındaki güzel, "Evet, her şey gönlüme göre oldu. Ancak adı üstünde özel. 14 Şubat'ta sette çalışıyordum, tabii ki bana da sürpriz oldu" şeklinde konuştu.