Gökçe Bahadır’ın ilk eşi bakın kim çıktı meğer çok ünlü bir oyuncuymuş! 'Yemek arasında gelinlik bakıyorum' diyen Gökçe'yi düğün telaşı sardı
Gökçe Bahadır'ın ilk eşi bakın kim çıktı meğer çok ünlü bir oyuncuymuş! 'Yemek arasında gelinlik bakıyorum' diyen Gökçe'yi düğün telaşı sardı... Bir kez evlenip boşanan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, aradığı aşkı müzisyen Emir Ersoy'da buldu. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftten Gökçe Bahadır şimdilerde epey heyecanlı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Gökçe Bahadır'ın ilk eşi merak konusu oldu. Gökçe Bahadır'ın 2011 - 2012 yılları arasında evli kaldığı ünlü oyuncu bakın kim...
18.02.2022 17:30 - Son Güncelleme: 18.02.2022 17:30
Gökçe Bahadır'ın ilk eşi bakın kim çıktı meğer çok ünlü bir oyuncuymuş! 'Yemek arasında gelinlik bakıyorum' diyen Gökçe'yi şu sıralar düğün telaşı sardı...
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Özel hayatı ile son dönemde gündemden düşmeyen Gökçe Bahadır ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayıyor.
Gökçe Bahadır, bir süredir beraber olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la dünyaevine girmeye hazırlanıyor.