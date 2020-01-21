Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgar frikiği verdi! Etek havalanınca...
Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli uzunca bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile aşk yaşıyor. Herkesin gıpta ile baktığı bir ilişkileri olan ünlü çift önceki akşam birlikte bir davete katıldı. Ne olduysa burada oldu. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgarın azizliğine uğrayınca mini elbisenin eteği havalandı ve talihsiz bir frikik verdi. Genç yıldızın zor anları kameralara yansıyınca sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İşte hem Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi hem de Galatasaraylı eski futbolcunun kızı olan Bige Önal'ın yaşadığı o zor anlar.
21.01.2020 18:23
- Son Güncelleme: 21.01.2020 18:37
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