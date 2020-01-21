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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgar frikiği verdi! Etek havalanınca...

Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli uzunca bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile aşk yaşıyor. Herkesin gıpta ile baktığı bir ilişkileri olan ünlü çift önceki akşam birlikte bir davete katıldı. Ne olduysa burada oldu. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgarın azizliğine uğrayınca mini elbisenin eteği havalandı ve talihsiz bir frikik verdi. Genç yıldızın zor anları kameralara yansıyınca sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İşte hem Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi hem de Galatasaraylı eski futbolcunun kızı olan Bige Önal'ın yaşadığı o zor anlar.

21.01.2020 18:23 - Son Güncelleme: 21.01.2020 18:37
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgar frikiği verdi! Etek havalanınca...

'Çukur' isimli dizide 'Cumali' karakterine hayat veren Necip Memili, bir süredir aşk yaşadığı Didem Dayıcıoğlu ile Ortaköy'de yer alan bir otelde nikah masasına oturdu. Nikaha sevgilisi Aras Bulut İynemli ile katılan Bige Önal ise iç çamaşırsız giydiği kısa elbisesiyle rüzgarın azizliğine uğradı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgar frikiği verdi! Etek havalanınca...

Gecenin sonunda basın mensuplarının karşısına geçen ikiliden Önal, talihsiz bir an yaşadı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgar frikiği verdi! Etek havalanınca...

Oyuncu, eliyle eteğini kapatmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgar frikiği verdi! Etek havalanınca...

Peki Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal'ın eski Galatasaraylı futbolcunun kızı olduğunu biliyor muydunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgar frikiği verdi! Etek havalanınca...

NESLİHAN ATAGÜL

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