Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgar frikiği verdi! Etek havalanınca...

'Çukur' isimli dizide 'Cumali' karakterine hayat veren Necip Memili, bir süredir aşk yaşadığı Didem Dayıcıoğlu ile Ortaköy'de yer alan bir otelde nikah masasına oturdu. Nikaha sevgilisi Aras Bulut İynemli ile katılan Bige Önal ise iç çamaşırsız giydiği kısa elbisesiyle rüzgarın azizliğine uğradı.