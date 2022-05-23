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Haberler Magazin Hülya Avşar kırmızılar içinde paylaştı! Kasığına kadar açan Hülya’nın dans şovunu gören bir daha baktı! Herkes onu konuştu

Hülya Avşar kırmızılar içinde paylaştı! Kasığına kadar açan Hülya’nın dans şovunu gören bir daha baktı! Herkes onu konuştu

Hülya Avşar kırmızılar içinde paylaştı! Son şarkısı "Sen Aşk mısın" ile müzik piyasalarını alt üst eden ünlü şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda konser verdi. Pandemi sonrası sahnelere iddialı bir dönüş yapan ünlü şarkıcı, konserinde tercih ettiği elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Siyah ve kırmızı renklerden oluşan derin yırtmaçlı elbisesiyle sahne alan Avşar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da dikkat çeken Avşar kızının dansı da sosyal medyaya damga vurdu. İşte ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın konserinden o görüntüler...

23.05.2022 01:24 - Son Güncelleme: 23.05.2022 01:26
Hülya Avşar kırmızılar içinde paylaştı! Kasığına kadar açan Hülya’nın dans şovunu gören bir daha baktı! Herkes onu konuştu

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda konser verdi.

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Hülya Avşar kırmızılar içinde paylaştı! Kasığına kadar açan Hülya’nın dans şovunu gören bir daha baktı! Herkes onu konuştu

Repertuarında ağırlıkla olarak Türk Sanat müziği şarkılarına yer veren ünlü şarkıcı, aynı zamanda yeni çıkan ve büyük beğeni toplayan şarkısı 'Sen Aşk Mısın?'ı da sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Hülya Avşar kırmızılar içinde paylaştı! Kasığına kadar açan Hülya’nın dans şovunu gören bir daha baktı! Herkes onu konuştu

Ünlü şarkıcının sahne kostümü ve performansı da sosyal medyaya damga vurdu.

Hülya Avşar kırmızılar içinde paylaştı! Kasığına kadar açan Hülya’nın dans şovunu gören bir daha baktı! Herkes onu konuştu

Pandemi sonrası sahnelere iddialı bir dönüş yapan Avşar, tüylü ve derin yırtmaçlı elbisesiyle tüm dikkatleri üstüne topladı.

Hülya Avşar kırmızılar içinde paylaştı! Kasığına kadar açan Hülya’nın dans şovunu gören bir daha baktı! Herkes onu konuştu

Dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Avşar kızının sahnede dans ettiği anlarda kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu.

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