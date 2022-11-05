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Haberler Magazin Hülya Avşar 'kadınlar isterlerse çıplak gezsin' dedi tayt polemiğine o da girdi! Avşar kızının açıklamaları başka bir boyuta getirdi

Hülya Avşar 'kadınlar isterlerse çıplak gezsin' dedi tayt polemiğine o da girdi! Avşar kızının açıklamaları başka bir boyuta getirdi

Şu günlerde magazin dünyasına bir tayt polemiğidir gidiyor... Nükhet Duru'nun 'tayt giymesin' sözleri sonrası ortalık karıştı. Nükhet Duru'nun sözleri sonrası Mehmet Ali Erbil, Fatih Ürek gibi isimler de açıklamalarda bulunmuştu. Tayt polemiğine bu kez Hülya Avşar da katıldı. Avşar kızı 'isteyen istediğini giyebilir' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşte Hülya Avşar'ın o açıklamaları.

05.11.2022 15:26 - Son Güncelleme: 05.11.2022 15:26
Hülya Avşar ’kadınlar isterlerse çıplak gezsin’ dedi tayt polemiğine o da girdi! Avşar kızının açıklamaları başka bir boyuta getirdi

Spor ve tenise tutkunluğuyla bilinen ünlü oyuncu Hülya Avşar, her söylemiyle gündem oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar ’kadınlar isterlerse çıplak gezsin’ dedi tayt polemiğine o da girdi! Avşar kızının açıklamaları başka bir boyuta getirdi

Güzelliği ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Avşar kızı, cesur pozlarıyla da büyük beğeni topluyor.

Hülya Avşar ’kadınlar isterlerse çıplak gezsin’ dedi tayt polemiğine o da girdi! Avşar kızının açıklamaları başka bir boyuta getirdi

TAYT TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Avşar, 2.8 milyon hesabından sık sık paylaşım yaparak takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Hülya Avşar ’kadınlar isterlerse çıplak gezsin’ dedi tayt polemiğine o da girdi! Avşar kızının açıklamaları başka bir boyuta getirdi

Hülya Avşar, önceki gün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Yakın zamanda yeni şarkı çıkaracak olan Avşar, yanındaki iki erkek arkadaşına parçalarını dinletti.

Hülya Avşar ’kadınlar isterlerse çıplak gezsin’ dedi tayt polemiğine o da girdi! Avşar kızının açıklamaları başka bir boyuta getirdi

Muhabirleri görünce hemen telefonunu kapatan şarkıcı, "Siz sonra dinleyeceksiniz" diye espri yaptı.

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