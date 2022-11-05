Hülya Avşar 'kadınlar isterlerse çıplak gezsin' dedi tayt polemiğine o da girdi! Avşar kızının açıklamaları başka bir boyuta getirdi
Şu günlerde magazin dünyasına bir tayt polemiğidir gidiyor... Nükhet Duru'nun 'tayt giymesin' sözleri sonrası ortalık karıştı. Nükhet Duru'nun sözleri sonrası Mehmet Ali Erbil, Fatih Ürek gibi isimler de açıklamalarda bulunmuştu. Tayt polemiğine bu kez Hülya Avşar da katıldı. Avşar kızı 'isteyen istediğini giyebilir' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşte Hülya Avşar'ın o açıklamaları.
05.11.2022 15:26 - Son Güncelleme: 05.11.2022 15:26
Hülya Avşar, önceki gün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Yakın zamanda yeni şarkı çıkaracak olan Avşar, yanındaki iki erkek arkadaşına parçalarını dinletti.