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Haberler Magazin Bornozlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı! Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! Sevgiisi...

Bornozlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı! Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! Sevgiisi...

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen işlerinden biri olan Gönül Dağı Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu. Yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu tarafından canlandırılan Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilen ve hayallerinin peşinden giden bir karakter. Ramazan karakteriyle birlikte Cihat Süvarioğlu hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisiydi ve nihayet gerçek aşkı ortaya çıktı. İşte Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi.

05.11.2022 16:24 - Son Güncelleme: 05.11.2022 16:24
Bornozlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı! Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! Sevgiisi...

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat vermektedir. Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilmektedir. Doğal bir karakter olan Ramazan kalpleri kazanarak hayallerinin peşinden gider. Ramazan'ın bu yolculuğu aşkla sonuçlanacak.

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Bornozlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı! Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! Sevgiisi...

Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekerken, partneri Hazal Çağlar ile olan uyumu herkesten tam not aldı.

Bornozlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı! Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! Sevgiisi...

Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla beğeni toplayan Cihat Süvarioğlu'nun verdiği kilolar bir süre önce gündeme gelmişti.

Bornozlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı! Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! Sevgiisi...

Geçtiğimiz günlerde bornozlu pozunu yayınlayan Cihat Süvarioğlu herkesi şaşkına çevirmişti.

Bornozlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı! Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu hem dizide hem gerçekte aşık! Sevgiisi...

Dizide sırılsıklam aşık olan Süvarioğlu, gerçekte de aşık.

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