Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra yeni sevgilisiyle 1 yıl sonra işte böyle yakalandı! Sibel Can’ın müstakbel damadıyla aşk yaşamıştı

İddiaya göre Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisine tüm hızıyla devam ederken, ailesine çok düşkün olan Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tuttu.