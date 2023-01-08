Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra yeni sevgilisiyle 1 yıl sonra işte böyle yakalandı! Sibel Can'ın müstakbel damadıyla aşk yaşamıştı
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra yeni sevgilisiyle 1 yıl sonra kameralara yakalandı! Sibel Can'ın müstakbel damadı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamıştı... Ayrılığın ardından Melisa Ural'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, bu olay magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu... Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu iş insanı sevgilisi ile işte böyle görüntülendi.
08.01.2023 09:48 - Son Güncelleme: 08.01.2023 09:57
Sibel Can'ın müstakbel damadıyla aşk yaşamıştı... Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra yeni sevgilisiyle 1 yıl sonra işte böyle yakalandı!
Hülya Avşar'ın kızıyla aşk aşayan ve magazin gündeminden düşmeyen Alaattin Kadayıfçıoğlu, 2020 yılında bomba bir iddiayla gündeme gelmişti.
İddiaya göre Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisine tüm hızıyla devam ederken, ailesine çok düşkün olan Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tuttu.