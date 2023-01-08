Küçük Besleme Bilge'nin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor: "Bambaşka olmuş"

'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu kısacık saçları ve masumluğuyla tanınmıştı. Nur Kulakoğlu, her ne kadar Küçük Besleme dizisi ile tanınsa da, aslında Mum Kokulu Kadınlar, Üvey Baba, Avcı, Sururi gibi birçok yapımda yer aldı.