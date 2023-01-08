Küçük Besleme Bilge'nin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor: "Bambaşka olmuş"
Küçük Besleme'nin Bilge'sinin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor. 90'lı yılların acıklı dizisi Küçük Besleme'deki Bilge karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Nur Kulakoğlu, ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor. Değişimiyle dikkat çeken Nur Kulakoğlu'nun son halini görenler, "Bambaşka biri olmuş" , "Küllerinden doğmuş" yorumları yapıyor.
"BAMBAŞKA OLMUŞ"
Küçük Besleme Bilge'nin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor.
Küçük Besleme dizisi, 1999 yılında yayın hayatına başladı ve Türk televizyon tarihinin en dramatik yapımlarından biri oldu. Başrollerinde Tomris Oğuzalp, Nur Kulakoğlu, Kuzey Vargın ve Esmeray'ın yer aldığı dizi, Kemalettin Tuğcu'nun aynı isimli eserinden uyarlandı.
'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu kısacık saçları ve masumluğuyla tanınmıştı. Nur Kulakoğlu, her ne kadar Küçük Besleme dizisi ile tanınsa da, aslında Mum Kokulu Kadınlar, Üvey Baba, Avcı, Sururi gibi birçok yapımda yer aldı.
"Hanımım, hanımım" repliğiyle akıllara kazınan, hanımından sürekli tokat yiyip, hala hanımına toz kondurmayan Nur, Küçük Besleme dizisinden sonra hiçbir projede yer almadı.
OYUNCULUĞU BIRAKTI
Ekranları güzel oyuncu Anadolu'da mütevazı bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. Değişimi ile görenleri hayrete düşüren Nur Kulakoğlu'nun yeni mesleği de duyanları şaşırtıyor.1986 doğumlu olan Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu ve araştırma görevlisi olarak çalışıyor.