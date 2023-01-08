Vav TV İzle
Haberler Magazin Küçük Besleme Bilge'nin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor: "Bambaşka olmuş"

Küçük Besleme Bilge'nin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor: "Bambaşka olmuş"

Küçük Besleme'nin Bilge'sinin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor. 90'lı yılların acıklı dizisi Küçük Besleme'deki Bilge karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Nur Kulakoğlu, ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor. Değişimiyle dikkat çeken Nur Kulakoğlu'nun son halini görenler, "Bambaşka biri olmuş" , "Küllerinden doğmuş" yorumları yapıyor.

08.01.2023 09:10 - Son Güncelleme: 08.01.2023 09:14
Küçük Besleme Bilge’nin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor: Bambaşka olmuş

"BAMBAŞKA OLMUŞ"

Küçük Besleme Bilge'nin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Küçük Besleme Bilge’nin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor: Bambaşka olmuş

Küçük Besleme dizisi, 1999 yılında yayın hayatına başladı ve Türk televizyon tarihinin en dramatik yapımlarından biri oldu. Başrollerinde Tomris Oğuzalp, Nur Kulakoğlu, Kuzey Vargın ve Esmeray'ın yer aldığı dizi, Kemalettin Tuğcu'nun aynı isimli eserinden uyarlandı.

Küçük Besleme Bilge’nin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor: Bambaşka olmuş

'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu kısacık saçları ve masumluğuyla tanınmıştı. Nur Kulakoğlu, her ne kadar Küçük Besleme dizisi ile tanınsa da, aslında Mum Kokulu Kadınlar, Üvey Baba, Avcı, Sururi gibi birçok yapımda yer aldı.

Küçük Besleme Bilge’nin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor: Bambaşka olmuş

"Hanımım, hanımım" repliğiyle akıllara kazınan, hanımından sürekli tokat yiyip, hala hanımına toz kondurmayan Nur, Küçük Besleme dizisinden sonra hiçbir projede yer almadı.

Küçük Besleme Bilge’nin son halini gören tanıyamıyor! Nur Kulakoğlu bir değişti pir değişti gören dönüp bir daha bakıyor: Bambaşka olmuş

OYUNCULUĞU BIRAKTI

Ekranları güzel oyuncu Anadolu'da mütevazı bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. Değişimi ile görenleri hayrete düşüren Nur Kulakoğlu'nun yeni mesleği de duyanları şaşırtıyor.1986 doğumlu olan Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu ve araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

SON DAKİKA