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Haberler Magazin Hamdi Alkan kızı Zeynep'e işte böyle veda etti! Demet Akalın'ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor

Hamdi Alkan kızı Zeynep'e işte böyle veda etti! Demet Akalın'ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor

Hamdi Alkan kızı Zeynep'e veda etti, o anlarıs osyal medya hesabından paylaştı. Demet Akalın'ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor. 2023 Survivor başlıyor. Acun Ilıcalı'nın günden güne yeni isimleri açıkladığı Survivor 2023 kadrosu hakkında Demet Akalın geçtiğimiz günlerde fena dalga geçmişti. İşte Survivor 2023 kadrosu ve Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'e veda anları...

08.01.2023 10:17 - Son Güncelleme: 08.01.2023 10:25
Hamdi Alkan kızı Zeynep’e işte böyle veda etti! Demet Akalın’ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor

Demet Akalın'ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor... Hamdi Alkan kızı Zeynep'e işte böyle veda etti!

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Hamdi Alkan kızı Zeynep’e işte böyle veda etti! Demet Akalın’ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor

Survivor 2023 kadrosu bu yıl bir hayli ilginç isimlerden oluşuyor. Kimi isimler tanınsa da kimilerini birçok kişi tanımıyor. Hatta Demet Akalın da kadroyu görünce fena ti'ye almıştı.

Hamdi Alkan kızı Zeynep’e işte böyle veda etti! Demet Akalın’ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep de Survivor 2023 kadrosunda yer alan isimler arasında...

Hamdi Alkan kızı Zeynep’e işte böyle veda etti! Demet Akalın’ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor

Kızını yolcu eden Hamdi Alkan Instagram'dan paylaştığı veda videosu ile dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde bir veda paylaşımı da Berdan Mardini'den gelmişti...

Hamdi Alkan kızı Zeynep’e işte böyle veda etti! Demet Akalın’ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor

Survivor 2023 kadrosunda yer alan ve son günlerde tayt giymesi ile sık sık gündeme gelen Berdan Mardini Instagram'dan sevenlerine veda etti.

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