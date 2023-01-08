Hamdi Alkan kızı Zeynep'e işte böyle veda etti! Demet Akalın'ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor
Hamdi Alkan kızı Zeynep'e veda etti, o anlarıs osyal medya hesabından paylaştı. Demet Akalın'ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor. 2023 Survivor başlıyor. Acun Ilıcalı'nın günden güne yeni isimleri açıkladığı Survivor 2023 kadrosu hakkında Demet Akalın geçtiğimiz günlerde fena dalga geçmişti. İşte Survivor 2023 kadrosu ve Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'e veda anları...
08.01.2023 10:17 - Son Güncelleme: 08.01.2023 10:25
Demet Akalın'ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor... Hamdi Alkan kızı Zeynep'e işte böyle veda etti!
Kızını yolcu eden Hamdi Alkan Instagram'dan paylaştığı veda videosu ile dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde bir veda paylaşımı da Berdan Mardini'den gelmişti...
Survivor 2023 kadrosunda yer alan ve son günlerde tayt giymesi ile sık sık gündeme gelen Berdan Mardini Instagram'dan sevenlerine veda etti.