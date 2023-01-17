Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'na romantik kutlama! Önce anneye sonra aşkına gitti: "İlişkimiz güzel gidiyor"
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu 25. yaş gününde sevgilisiyle! Önce anneyle sonra aşkıyla doğum gününü kutlayan Zehra Çilingiroğlu kameraları görünce "Her şey yolunda, ilişkimiz güzel gidiyor" dedi. 1 yıldır sevgili olan çift geçtiğimiz günlerde de kameralara takılmıştı. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve yeni sevgilisi...
"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'na romantik kutlama! Önce anneye sonra aşkına gitti.
ÖNCE ANNEYLE YEMEK
Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu önceki gün 25 yaşına bastı. Çilingiroğlu ilk kutlamayı annesiyle Yeniköy'deki bir balıkçıda yaptı. Mekânda kısa bir süre kalan genç kadın, daha sonra sevgilisinin yanına koştu.
Zehra Çilingiroğlu, bir süredir aşk yaşadığı Mürsel Kaya ile Etiler'de bulunan Da Mario adlı restoranda buluştu. Baş başa Yemek yiyen âşıklar, romantik bir akşam geçirdi. Çilingiroğlu çıkışta sorulara "Her şey yolunda, ilişkimiz güzel gidiyor" yanıtını verdi.
Hülya Avşar'ın kızıyla aşk aşayan ve magazin gündeminden düşmeyen Alaattin Kadayıfçıoğlu, 2020 yılında bomba bir iddiayla gündeme gelmişti.
İddiaya göre Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisine tüm hızıyla devam ederken, ailesine çok düşkün olan Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tuttu.