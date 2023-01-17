Babam ve Oğlum'un minik Deniz'i Ege Tanman büyüdü koskoca adam oldu! Babam ve Oğlum, Bez Bebek derken son hali...
Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum, Leyla ile Mecnun ve Bez Bebek dizilerinde rol almıştı. Oynadığı tüm yapımlarda başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmişti. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Ege Tanman büyüdü, kocaman bir delikanlı oldu. 24 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif. Ege Tanman'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ege Tanman olmak üzere ünlü çocukların yıllar içerisindeki değişimleri.
17.01.2023 09:02 - Son Güncelleme: 17.01.2023 09:02
Çağan Irmak'ın 2005 yılında vizyona giren "Babam ve Oğlum" filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ege Tanman'ın son hali görenleri şaşırttı. Türk halkı Ege Tanman'ı Kınalı Kar dizisi ile tanıdı. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı.
Leyla ile Mecnun dizisi ile daha büyük kitle tarafından tanındı. İşte başta Ege Tanman olmak üzere çocuk yıldızların son halleri.