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Haberler Magazin Babam ve Oğlum'un minik Deniz'i Ege Tanman büyüdü koskoca adam oldu! Babam ve Oğlum, Bez Bebek derken son hali...

Babam ve Oğlum'un minik Deniz'i Ege Tanman büyüdü koskoca adam oldu! Babam ve Oğlum, Bez Bebek derken son hali...

Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum, Leyla ile Mecnun ve Bez Bebek dizilerinde rol almıştı. Oynadığı tüm yapımlarda başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmişti. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Ege Tanman büyüdü, kocaman bir delikanlı oldu. 24 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif. Ege Tanman'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ege Tanman olmak üzere ünlü çocukların yıllar içerisindeki değişimleri.

17.01.2023 09:02 - Son Güncelleme: 17.01.2023 09:02
Babam ve Oğlum’un minik Deniz’i Ege Tanman büyüdü koskoca adam oldu! Babam ve Oğlum, Bez Bebek derken son hali...

Çağan Irmak'ın 2005 yılında vizyona giren "Babam ve Oğlum" filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ege Tanman'ın son hali görenleri şaşırttı. Türk halkı Ege Tanman'ı Kınalı Kar dizisi ile tanıdı. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı.

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Babam ve Oğlum’un minik Deniz’i Ege Tanman büyüdü koskoca adam oldu! Babam ve Oğlum, Bez Bebek derken son hali...

Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle bir çok kişinin gönlünde tahta kurdu. Ardından, 2008'de Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı.2007-2010 yılları arasında Bez Bebek dizisinde yer aldı. Şubat dizisinde 3 bölüm oynadı.

Babam ve Oğlum’un minik Deniz’i Ege Tanman büyüdü koskoca adam oldu! Babam ve Oğlum, Bez Bebek derken son hali...

Leyla ile Mecnun dizisi ile daha büyük kitle tarafından tanındı. İşte başta Ege Tanman olmak üzere çocuk yıldızların son halleri.

Babam ve Oğlum’un minik Deniz’i Ege Tanman büyüdü koskoca adam oldu! Babam ve Oğlum, Bez Bebek derken son hali...

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

EFE KOÇYİĞİT

Babam ve Oğlum’un minik Deniz’i Ege Tanman büyüdü koskoca adam oldu! Babam ve Oğlum, Bez Bebek derken son hali...
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