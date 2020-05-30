Haberler Galeri Magazin Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i aradı, gözyaşları sel oldu! Yeşilçam'ın unutulmaz çifti...

Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i aradı, gözyaşları sel oldu! Yeşilçam'ın unutulmaz çifti...

Yeşilçam'ın unutulmaz çifti telefonda görüştü, gözyaşları sel oldu... İbrahim Tatlıses'in Harbiye konseri, geçtiğimiz hafta izleyici ile buluştu. Muhteşem konserin ardından İbrahim Tatlıses sosyal medyada gündem oldu. Olanlar bu konser sonrası oldu. Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i telefonla aradı. Bakın görüşmede neler konuşuldu.

30.05.2020 12:28 - Son Güncelleme: 30.05.2020 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





