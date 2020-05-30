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Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i aradı, gözyaşları sel oldu! Yeşilçam'ın unutulmaz çifti...

Yeşilçam'ın unutulmaz çifti telefonda görüştü, gözyaşları sel oldu... İbrahim Tatlıses'in Harbiye konseri, geçtiğimiz hafta izleyici ile buluştu. Muhteşem konserin ardından İbrahim Tatlıses sosyal medyada gündem oldu. Olanlar bu konser sonrası oldu. Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i telefonla aradı. Bakın görüşmede neler konuşuldu.

30.05.2020 12:28 - Son Güncelleme: 30.05.2020 12:54
Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i aradı, gözyaşları sel oldu! Yeşilçam'ın unutulmaz çifti...

Muhteşem konserin ardından İbrahim Tatlıses sosyal medyada gündem oldu. Sanatçı dostları da yaptıkları paylaşımlarla İmparator'u duygulandırdı.

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Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i aradı, gözyaşları sel oldu! Yeşilçam'ın unutulmaz çifti...

İbrahim Tatlıses'in her fırsatta 'benim için çok özel' dediği Hülya Avşar, usta sanatçıyı telefonla aradı.

Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i aradı, gözyaşları sel oldu! Yeşilçam'ın unutulmaz çifti...

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'e 'Artık sahnelere dön, seni çok özledik' dedi. Duygusal anların yaşadığı konuşmada gözyaşları sel oldu.

Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i aradı, gözyaşları sel oldu! Yeşilçam'ın unutulmaz çifti...

Tanışıklıkları 40 yıl öncesine dayanan İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar sayısız filmde birlikte kamera karşısına geçtiler.

Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i aradı, gözyaşları sel oldu! Yeşilçam'ın unutulmaz çifti...

İlişkileri yılan hikayesine dönen ikiliden Tatlıses, Hülya Avşar için bir de şarkı yazdı... İki usta isim Yeşilçam'ın unutulmaz çiftleri arasına isimlerini yazdırdı.

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