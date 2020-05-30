Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ayrıldı mı? Aşkta kriz çıktı evi terk etti... Sonrasında bu görüntüler şoke etti
28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, karantinanın en çok konuşulan ismi olabilir. Plajda adlı sinema filmiyle oyunculuğa ilk adımını atan Serenay Sarıkaya o gün bugündür Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Gerek oyunculuğu, gerek şarkıcılığı gerekse eski sevgilileri ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya son olarak Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemde. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkında büyük bir kriz patlak verdi, ardından Cem Yılmaz evi terk etti. Çift ayrılığa çok dayanamadı ve sonrasında Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi. Anlayacağınız o ki, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşk hayatı yine çok hareketli.
30.05.2020 13:50
- Son Güncelleme: 30.05.2020 13:50
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