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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ayrıldı mı? Aşkta kriz çıktı evi terk etti... Sonrasında bu görüntüler şoke etti

28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, karantinanın en çok konuşulan ismi olabilir. Plajda adlı sinema filmiyle oyunculuğa ilk adımını atan Serenay Sarıkaya o gün bugündür Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Gerek oyunculuğu, gerek şarkıcılığı gerekse eski sevgilileri ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya son olarak Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemde. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkında büyük bir kriz patlak verdi, ardından Cem Yılmaz evi terk etti. Çift ayrılığa çok dayanamadı ve sonrasında Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi. Anlayacağınız o ki, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşk hayatı yine çok hareketli.

30.05.2020 13:50 - Son Güncelleme: 30.05.2020 13:50
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ayrıldı mı? Aşkta kriz çıktı evi terk etti... Sonrasında bu görüntüler şoke etti

Uzun bir süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karantinaya aynı evde girdi. İlişkileriyle gündemden düşmeyen çift, ilk krizi yaşandı. Serenay'ın kendisine ilgi göstermemesinden yakınan Yılmaz, kendi evini terk etti.

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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ayrıldı mı? Aşkta kriz çıktı evi terk etti... Sonrasında bu görüntüler şoke etti

YAŞADIKLARI EVİ TERK ETTİLER

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Cem Yılmaz çıkan tartışmanın ardından kendi evini terk ederek Bodrum'a gitti. Sarıkaya ise bunun üzerine Çanakkale'ye gitti.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ayrıldı mı? Aşkta kriz çıktı evi terk etti... Sonrasında bu görüntüler şoke etti

Ayrılığa birkaç gün dayanan Yılmaz, soluğu sevgilisinin yanında aldı. Yaşanan tartışma sonrası barışan çift, Çanakkale'de yeniden bir araya geldi.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ayrıldı mı? Aşkta kriz çıktı evi terk etti... Sonrasında bu görüntüler şoke etti

Yılmaz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ayrıldı mı? Aşkta kriz çıktı evi terk etti... Sonrasında bu görüntüler şoke etti

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çiftinin ilişkisini ortaya çıkaran 2. Sayfa programının sunucuları, Serenay'ın evde dahi devam eden yoğun iş temposundan dolayı Yılmaz'la ilgilenemediği için aralarında gerginlik yaşandığını söyledi.

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