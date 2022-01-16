Hülya Avşar göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! "Sahne şov yeri" diyen 58'lik Hülya'ya bakın...
Hülya Avşar göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! "Sahne şov yeri" diyen 58'lik Hülya'ya bakın, Instagram paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Avşar kızı, dün akşam sahne aldığı mekanda giydiği kostümü ile dikkat çekti. Hülya'nın transparan elbisesi sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Son dönemde sanatçıların tercih ettikleri sahne kostümleri hakkında, "Sahneye külotla çıkmasınlar" yorumunda bulunan İzzet Yıldızhan'a, "Sahne şov yeri zaten, ben çok beğeniyorum. İsteyen çıkabilir." şeklinde yanıt veren Hülya Avşar bakın kendi sahnesinde nasıl bir elbise tercih etti.
16.01.2022 17:15
- Son Güncelleme: 16.01.2022 17:21
Göğüs dekolteli ve transparan detaylı siyah bir elbise tercih eden Hülya Avşar'ın Instagram karelerini görenler Avşar kızının boyunu merak etti.
İşte sahne kıyafeti ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...