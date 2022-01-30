Hülya Avşar derin yırtmaçlı göğüs ve karın dekolteli elbisesiyle tozu dumana kattı! Sansasyonel aşkların kadını yine olay!
Hülya Avşar derin yırtmaçlı göğüs ve karın dekolteli elbisesiyle tozu dumana kattı! Sansasyonel aşkların kadını yine olay! 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Avşar kızı sosyal medyada çok konuşulacak karelere imza attı. 58 yaşındaki bir çocuk annesi sanatçı, sahne aldığı mekandan kareleri ile sosyal medya gündeminde...
30.01.2022 14:24
- Son Güncelleme: 30.01.2022 14:33
Hülya Avşar derin yırtmaçlı göğüs ve karın dekolteli elbisesiyle tozu dumana kattı! Sansasyonel aşkların kadını yine sosyal medyada olay...
Önceki akşam bir mekanda sahne alan 58 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram'dan o aların karelerini paylaştı.
Derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar'ın paylaşımı sonrası özel hayatı merak konusu oldu.
Sansasyonel aşkların kadını Hülya Avşar'ın gençliğinden şimdiye kadar olan süreçte magazin basınında yer aldığı sansasyonel olayları öğrenmeye hazır mısınız?