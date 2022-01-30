Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder eşini de etiketledi o mesajı fena ifşaladı! Sinan Güleryüz: ’Geç kaldın kardeş çocuğu da yaptık’

"ÖZGE KLİPTE OYNAYACAK"

14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkı çıkaracağını dile getiren Güleryüz, "Evet, bir şeyler çıkaracağız. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız yazdı bu şarkıyı, ben seslendirdim, Özge de inşallah klipte güzel bir şekilde boy gösterecek gibi duruyor" açıklamasını yaptı.