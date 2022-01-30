Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder eşini de etiketledi o mesajı fena ifşaladı! Sinan Güleryüz: 'Geç kaldın kardeş çocuğu da yaptık'
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder eşini de etiketledi o takipçisini fena ifşaladı! Sinan Güleryüz ise eşinin paylaşımına verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü! Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, geçtiğimiz yıl kızı Eva Luna'yı kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Özge Özder, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kendisiyle tanışmak istediğini söyleyen kişiyi ifşa eden güzel oyuncu, takipçisinde gelen yoruma eşi Sinan Güleryüz'ü de etiketlemeyi ihmal etmedi.
'GEÇ KALDIN KARDEŞ ÇOCUĞU DA YAPTIK'
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder eşini de etiketledi o mesajı fena ifşaladı! Sinan Güleryüz, eşi Özge Özder'e verdiği yanıtla dikkat çekti.
Evli ve bir kız çocuk sahibi olan ünlü oyuncu Özge Özder, sosyal medyadan kendisiyle tanışmak istediğini söyleyen kişiyi ifşa etti.
Oyuncu, Hamit adlı kullanıcıdan "34 yaşındayım. Yalova'dayım. Siz?" diye gelen mesajı, "Gerçekten insan inanmak istemiyor varlığınıza. Aşkım kısmetim çıktı koş" yazarak eşi Sinan Güleryüz'ü etiketledi. Özder'in müzisyen eşi de "Çocuğu da yaptık, geç kaldın kardeş" yorumunda bulundu.
ÖZGE ÖZDER KIZINA DOĞUM GÜNÜNDE ŞARK YAZDI
Öte yandan; Özge Özder, müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna ile Akmerkez'de alışveriş turundaydı. Güleryüz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkı müjdesi verdi.