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Haberler Magazin Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder eşini de etiketledi o mesajı fena ifşaladı! Sinan Güleryüz: 'Geç kaldın kardeş çocuğu da yaptık'

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder eşini de etiketledi o mesajı fena ifşaladı! Sinan Güleryüz: 'Geç kaldın kardeş çocuğu da yaptık'

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder eşini de etiketledi o takipçisini fena ifşaladı! Sinan Güleryüz ise eşinin paylaşımına verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü! Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, geçtiğimiz yıl kızı Eva Luna'yı kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Özge Özder, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kendisiyle tanışmak istediğini söyleyen kişiyi ifşa eden güzel oyuncu, takipçisinde gelen yoruma eşi Sinan Güleryüz'ü de etiketlemeyi ihmal etmedi.

30.01.2022 14:57 - Son Güncelleme: 30.01.2022 14:57
Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder eşini de etiketledi o mesajı fena ifşaladı! Sinan Güleryüz: ’Geç kaldın kardeş çocuğu da yaptık’

'GEÇ KALDIN KARDEŞ ÇOCUĞU DA YAPTIK'

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder eşini de etiketledi o mesajı fena ifşaladı! Sinan Güleryüz, eşi Özge Özder'e verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder eşini de etiketledi o mesajı fena ifşaladı! Sinan Güleryüz: ’Geç kaldın kardeş çocuğu da yaptık’

Evli ve bir kız çocuk sahibi olan ünlü oyuncu Özge Özder, sosyal medyadan kendisiyle tanışmak istediğini söyleyen kişiyi ifşa etti.

Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder eşini de etiketledi o mesajı fena ifşaladı! Sinan Güleryüz: ’Geç kaldın kardeş çocuğu da yaptık’

Oyuncu, Hamit adlı kullanıcıdan "34 yaşındayım. Yalova'dayım. Siz?" diye gelen mesajı, "Gerçekten insan inanmak istemiyor varlığınıza. Aşkım kısmetim çıktı koş" yazarak eşi Sinan Güleryüz'ü etiketledi. Özder'in müzisyen eşi de "Çocuğu da yaptık, geç kaldın kardeş" yorumunda bulundu.

Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder eşini de etiketledi o mesajı fena ifşaladı! Sinan Güleryüz: ’Geç kaldın kardeş çocuğu da yaptık’

ÖZGE ÖZDER KIZINA DOĞUM GÜNÜNDE ŞARK YAZDI

Öte yandan; Özge Özder, müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna ile Akmerkez'de alışveriş turundaydı. Güleryüz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkı müjdesi verdi.

Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder eşini de etiketledi o mesajı fena ifşaladı! Sinan Güleryüz: ’Geç kaldın kardeş çocuğu da yaptık’

"ÖZGE KLİPTE OYNAYACAK"

14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkı çıkaracağını dile getiren Güleryüz, "Evet, bir şeyler çıkaracağız. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız yazdı bu şarkıyı, ben seslendirdim, Özge de inşallah klipte güzel bir şekilde boy gösterecek gibi duruyor" açıklamasını yaptı.

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