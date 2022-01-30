Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın 'asla oynamam' dediği üç rolü açıkladı! "Dünyayı versen Recep İvedik olmam"
300'den fazla filmde rol alan ve Malkoçoğlu, Kara Murat, Köroğlu karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cüneyt Arkın, açıklamaları ile dikkat çekti. Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın 'asla oynamam' dediği üç rolü açıkladı! İşte 84 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın itiraf gibi açıklamaları...
30.01.2022 14:03
- Son Güncelleme: 30.01.2022 14:17
"DÜNYAYI VERSEN RECEP İVEDİK OLMAM"
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın 'asla oynamam' dediği üç rolü açıkladı! Türk sinemasının efsane jönü Cüneyt Arkın, magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.
"EŞCİNSELİ YA DA KADINI OYNAMAM"
Posta'nın haberine göre; "Günümüzde oyunculuğun sınırları hala tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna Yeşilçam'ın yıldızı "Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz." dedi.