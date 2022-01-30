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Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın 'asla oynamam' dediği üç rolü açıkladı! "Dünyayı versen Recep İvedik olmam"

300'den fazla filmde rol alan ve Malkoçoğlu, Kara Murat, Köroğlu karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cüneyt Arkın, açıklamaları ile dikkat çekti. Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın 'asla oynamam' dediği üç rolü açıkladı! İşte 84 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın itiraf gibi açıklamaları...

30.01.2022 14:03 - Son Güncelleme: 30.01.2022 14:17
Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın ’asla oynamam’ dediği üç rolü açıkladı! Dünyayı versen Recep İvedik olmam

"DÜNYAYI VERSEN RECEP İVEDİK OLMAM"

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın 'asla oynamam' dediği üç rolü açıkladı! Türk sinemasının efsane jönü Cüneyt Arkın, magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.

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Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın ’asla oynamam’ dediği üç rolü açıkladı! Dünyayı versen Recep İvedik olmam

"EŞCİNSELİ YA DA KADINI OYNAMAM"

Posta'nın haberine göre; "Günümüzde oyunculuğun sınırları hala tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna Yeşilçam'ın yıldızı "Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz." dedi.

Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın ’asla oynamam’ dediği üç rolü açıkladı! Dünyayı versen Recep İvedik olmam

"SALİH BADEMCİ'Yİ BEĞENDİM"

Bunu söylerken Salih Bademci'nin son oynadığı dizideki rolü hatırlatılan Arkın, "Bak onu ben de beğendim. Güzel oynamış. Duygusunu vermiş." şeklinde konuştu.

Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın ’asla oynamam’ dediği üç rolü açıkladı! Dünyayı versen Recep İvedik olmam

"EROL TAŞ'LA KOMEDİ BİLE OYNADIM"

"Kendi adıma geride 'ah' diyeceğim bir şey kalmamış" diyen Arkın, şöyle devam etti: "Düşünüyorum; ben Erol Taş'la komedi bile oynadım. Romantik filmlerde oynadım, aksiyon oynadım. Daha ne olsun."

Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın ’asla oynamam’ dediği üç rolü açıkladı! Dünyayı versen Recep İvedik olmam

300'den fazla filmde rol alarak Türk sinemasına ismini altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, canlandırdığı Malkoçoğlu, Kara Murat, Köroğlu karakterleriyle hafızalara kazındı.

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