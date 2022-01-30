Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın 'asla oynamam' dediği üç rolü açıkladı! "Dünyayı versen Recep İvedik olmam"

"EŞCİNSELİ YA DA KADINI OYNAMAM"

Posta'nın haberine göre; "Günümüzde oyunculuğun sınırları hala tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna Yeşilçam'ın yıldızı "Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz." dedi.