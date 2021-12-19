Hülya Avşar derin yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği jartiyerle dikkat çekti! Sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü
Hülya Avşar sahne kostümüyle dikkat çekti! Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Ankara'da bir mekanda sahne aldı. Avşar, sahne öncesi hazırlık aşamasını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Bornozuyla objektif karşısına geçen şarkıcı, o anları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İlerleyen zamanlarda ise Avşar'ın konserinden kesitler sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu paylaşımlarda şarkıcının sahne kostümü dikkat çekti. Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesinin altına jartiyer giyerek sahneye çıkan Avşar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan sahne kostümü...
19.12.2021 01:37
- Son Güncelleme: 19.12.2021 01:45
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra güzelliği ve özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı.