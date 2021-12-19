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Haberler Magazin Hülya Avşar derin yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği jartiyerle dikkat çekti! Sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü

Hülya Avşar derin yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği jartiyerle dikkat çekti! Sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü

Hülya Avşar sahne kostümüyle dikkat çekti! Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Ankara'da bir mekanda sahne aldı. Avşar, sahne öncesi hazırlık aşamasını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Bornozuyla objektif karşısına geçen şarkıcı, o anları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İlerleyen zamanlarda ise Avşar'ın konserinden kesitler sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu paylaşımlarda şarkıcının sahne kostümü dikkat çekti. Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesinin altına jartiyer giyerek sahneye çıkan Avşar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan sahne kostümü...

19.12.2021 01:37 - Son Güncelleme: 19.12.2021 01:45
Hülya Avşar derin yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği jartiyerle dikkat çekti! Sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra güzelliği ve özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Hülya Avşar derin yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği jartiyerle dikkat çekti! Sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü

Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımı ve sahne kostümüyle gündeme geldi. Ankara'da bir mekanda sevenleriyle buluşan şarkıcı, sahne öncesi hazırlık aşamasını sosyal medya hesabında yayınladı.

Hülya Avşar derin yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği jartiyerle dikkat çekti! Sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü

Bornozuyla objektif karşısına geçen şarkıcının paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İlerleyen zamanlarda ise Avşar'ın konserinden kesitler sosyal medyada paylaşıldı.

Hülya Avşar derin yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği jartiyerle dikkat çekti! Sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü

SAHNE KIYAFETİ ÇOK KONUŞULDU
Söz konusu paylaşımlarda şarkıcının sahne kostümü dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımlara yaptıkları yorumlarla Avşar kızının sahne kostümünü değerlendirdi.

Hülya Avşar derin yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği jartiyerle dikkat çekti! Sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesinin altına jartiyer giyerek sahneye çıkan Avşar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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