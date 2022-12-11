Hülya Avşar çırılçıplak kamera karşısında! Yeni klibi olay oldu: Kaya Çilingiroğlu'na benzeyen partner...
Ünlü şarkıcı ve Hülya Avşar, yine olay bir işe imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, son şarkısı Anlatma'nın klibinde verdiği görüntüyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı klibinde oynattığı partneri Murat Altan'ı yolda bulduğunu açıkladı. Murat Altan'ın Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği de dikkat çekti.
Son olarak Masumiyet dizisindeki performansıylaboy gösteren Hülya Avşar, bu kez yeni şarkısı Anlatma için kamera karşısına geçti.
Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan Hülya Avşar, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen Murat Altan'ı yolda bir anda durdurdu. Kendisini tanıtan Hülya Avşar, "Klibimde oynar mısınız?" diyerek, teklifte bulundu.
Klibinde çırılçıplak halleri bulunan Avşar aynı zamanda eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi gibi olan Murat Altan'ı ise yolda buldu. Hülya Avşar'ın çıplak halleri de sosyal medyada tepki çekti.
Avşarkızına klipte yolda bulduğu ve bir yazılım şirketinde çalışan Murat Altan eşlik etti. Altan'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi gibi olması da gözlerden kaçmadı.