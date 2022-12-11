Hülya Avşar çırılçıplak kamera karşısında! Yeni klibi olay oldu: Kaya Çilingiroğlu’na benzeyen partner...

Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan Hülya Avşar, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen Murat Altan'ı yolda bir anda durdurdu. Kendisini tanıtan Hülya Avşar, "Klibimde oynar mısınız?" diyerek, teklifte bulundu.