Cansever’den yıllar sonra yürek burkan itiraf! Evlenmek üzereyken hayatının şokunu yaşamıştı

"HASTALIĞIM İBO SHOW'A ÇIKTIĞIM DÖNEMDE BAŞLADI"

Omuriliğindeki rahatsızlığının nasıl başladığını anlatan sanatçı, "Çocukluğumdan beri bu romatizma rahatsızlığım varmış. Bu hastalık ya kendini erkenden gösteriyormuş ya da sonradan. İlk İbo Show'a çıktığım zaman ufak ufak boynumu çeviremiyordum ve sonrasında belimde ağrılar olmaya başladı. Ben söylediğimde ailem 'rüzgar almışsın' derlerdi. Sonrasında da kemik eğilme olmaya başladı. O dönem şirketim hastalığımın tedavisini üstleneceklerini söyledi ama hep albüm çalışmaları için erteledi. Hastalığım ilerlemeye başlayınca Almanya'da giderek 3-4 sene hiçbir şey yapmadım" dedi.