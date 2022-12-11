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Cansever'den yıllar sonra yürek burkan itiraf! Evlenmek üzereyken hayatının şokunu yaşamıştı

Sesi ve şarkılarıyla yıllardır tanınan başarılı şarkıcı Cansever, bir televizyon programına konuk oldu. Yıllardır mücadele ettiği bir rahatsızlıktan bahseden ünlü şarkıcı, içinde kalan bir uhdeyi de ilk kez paylaştı.

11.12.2022 11:42 - Son Güncelleme: 11.12.2022 11:49
Cansever’den yıllar sonra yürek burkan itiraf! Evlenmek üzereyken hayatının şokunu yaşamıştı

Kuzey Makedonya asıllı ünlü şarkıcı Cansever, sesiyle bir döneme damga vurmuştu.

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Cansever’den yıllar sonra yürek burkan itiraf! Evlenmek üzereyken hayatının şokunu yaşamıştı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Cansever, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına katıldı.

Cansever’den yıllar sonra yürek burkan itiraf! Evlenmek üzereyken hayatının şokunu yaşamıştı

55 yaşındaki şarkıcı, yıllardır mücadele ettiği omuriliği hastalığının nasıl başladığını anlatarak, içinde kalan uhdeyi açıkladı.

Cansever’den yıllar sonra yürek burkan itiraf! Evlenmek üzereyken hayatının şokunu yaşamıştı

Cansever, "Hastalığımdan dolayı hamile kalamadım çünkü vücuduma ağırlık binmesi yasaktı" dedi.

Cansever’den yıllar sonra yürek burkan itiraf! Evlenmek üzereyken hayatının şokunu yaşamıştı

"HASTALIĞIM İBO SHOW'A ÇIKTIĞIM DÖNEMDE BAŞLADI"
Omuriliğindeki rahatsızlığının nasıl başladığını anlatan sanatçı, "Çocukluğumdan beri bu romatizma rahatsızlığım varmış. Bu hastalık ya kendini erkenden gösteriyormuş ya da sonradan. İlk İbo Show'a çıktığım zaman ufak ufak boynumu çeviremiyordum ve sonrasında belimde ağrılar olmaya başladı. Ben söylediğimde ailem 'rüzgar almışsın' derlerdi. Sonrasında da kemik eğilme olmaya başladı. O dönem şirketim hastalığımın tedavisini üstleneceklerini söyledi ama hep albüm çalışmaları için erteledi. Hastalığım ilerlemeye başlayınca Almanya'da giderek 3-4 sene hiçbir şey yapmadım" dedi.

Cansever’den yıllar sonra yürek burkan itiraf! Evlenmek üzereyken hayatının şokunu yaşamıştı

Yıllar önce evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisini evli olduğunu öğrenen Cansever, evliliğe küstüğünü söyledi.

Cansever’den yıllar sonra yürek burkan itiraf! Evlenmek üzereyken hayatının şokunu yaşamıştı

"BİR ÇOCUĞUMUN OLMASINI ÇOK İSTERDİM"
İçinde kalan uhdeyi anlatan Cansever, "Bir çocuğumun olmasını çok isterdim ama şimdi istemiyorum. Çok torunumuz var, onlar benim canlarım. Tüm varlıklarım onlar. Sağlıklı olduğum dönemde evlilik yapsaydım çocuğum olurdu. Daha önce sahneye topuklu ayakkabı ve elbiselerle çıkardım. Doktor topuklu ayakkabıyı yasaklayınca bu tarza döndüm. Omurilikteki rahatsızlıktan dolayı hamile kalamadım. Çünkü vücuduma ağırlık binmesi yasaktı. Şimdi kilo almam bile yasak" şeklinde konuştu.

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