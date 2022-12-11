Cansever'den yıllar sonra yürek burkan itiraf! Evlenmek üzereyken hayatının şokunu yaşamıştı
Sesi ve şarkılarıyla yıllardır tanınan başarılı şarkıcı Cansever, bir televizyon programına konuk oldu. Yıllardır mücadele ettiği bir rahatsızlıktan bahseden ünlü şarkıcı, içinde kalan bir uhdeyi de ilk kez paylaştı.
"HASTALIĞIM İBO SHOW'A ÇIKTIĞIM DÖNEMDE BAŞLADI"
Omuriliğindeki rahatsızlığının nasıl başladığını anlatan sanatçı, "Çocukluğumdan beri bu romatizma rahatsızlığım varmış. Bu hastalık ya kendini erkenden gösteriyormuş ya da sonradan. İlk İbo Show'a çıktığım zaman ufak ufak boynumu çeviremiyordum ve sonrasında belimde ağrılar olmaya başladı. Ben söylediğimde ailem 'rüzgar almışsın' derlerdi. Sonrasında da kemik eğilme olmaya başladı. O dönem şirketim hastalığımın tedavisini üstleneceklerini söyledi ama hep albüm çalışmaları için erteledi. Hastalığım ilerlemeye başlayınca Almanya'da giderek 3-4 sene hiçbir şey yapmadım" dedi.
Yıllar önce evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisini evli olduğunu öğrenen Cansever, evliliğe küstüğünü söyledi.
"BİR ÇOCUĞUMUN OLMASINI ÇOK İSTERDİM"
İçinde kalan uhdeyi anlatan Cansever, "Bir çocuğumun olmasını çok isterdim ama şimdi istemiyorum. Çok torunumuz var, onlar benim canlarım. Tüm varlıklarım onlar. Sağlıklı olduğum dönemde evlilik yapsaydım çocuğum olurdu. Daha önce sahneye topuklu ayakkabı ve elbiselerle çıkardım. Doktor topuklu ayakkabıyı yasaklayınca bu tarza döndüm. Omurilikteki rahatsızlıktan dolayı hamile kalamadım. Çünkü vücuduma ağırlık binmesi yasaktı. Şimdi kilo almam bile yasak" şeklinde konuştu.