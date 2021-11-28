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Haberler Magazin Hülya Avşar bornozuyla sıraya girdi güzelliğiyle büyüledi! 58 yaşındaki sanatçı iltifat yağmuruna tutuldu ‘Harika bir kadın’

Hülya Avşar bornozuyla sıraya girdi güzelliğiyle büyüledi! 58 yaşındaki sanatçı iltifat yağmuruna tutuldu ‘Harika bir kadın’

Hülya Avşar bornozuyla sıraya girdi güzelliğiyle büyüledi! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, bu akşam sahne alacağı mekanın kulisinden yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı. Sahne sırasını bekleyen şarkıcı, bornozuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. "An itibari ile sahne sıramı bekliyorum" ifadelerini kullanan Avşar kızı, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. 58 yaşındaki sanatçı için "Harika bir kadın" ifadeleri kullanıldı. İşte ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın beğeni toplayan o pozu...

28.11.2021 00:59 - Son Güncelleme: 28.11.2021 00:59
Hülya Avşar bornozuyla sıraya girdi güzelliğiyle büyüledi! 58 yaşındaki sanatçı iltifat yağmuruna tutuldu ‘Harika bir kadın’

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.

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Hülya Avşar bornozuyla sıraya girdi güzelliğiyle büyüledi! 58 yaşındaki sanatçı iltifat yağmuruna tutuldu ‘Harika bir kadın’

58 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı.

Hülya Avşar bornozuyla sıraya girdi güzelliğiyle büyüledi! 58 yaşındaki sanatçı iltifat yağmuruna tutuldu ‘Harika bir kadın’

Avşar, bu akşam sahne alacağı mekanın kulisinden yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı.

Hülya Avşar bornozuyla sıraya girdi güzelliğiyle büyüledi! 58 yaşındaki sanatçı iltifat yağmuruna tutuldu ‘Harika bir kadın’

Sahne sırasını bekleyen şarkıcı, bornozuyla verdiği bir pozu "An itibari ile sahne sıramı bekliyorum" notuyla Instagram hesabında yayınladı.

Hülya Avşar bornozuyla sıraya girdi güzelliğiyle büyüledi! 58 yaşındaki sanatçı iltifat yağmuruna tutuldu ‘Harika bir kadın’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede gündem oldu.

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