Alişan isyan etti: ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…
Koronavirüs salgını nedeniyle başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililer vatandaşları dışarı çıkmaması ve sosyal mesafeyi koruması konusunda uyarıyor. Bu uyarıyı umursamayan ve kendini sokağa atan vatandaşlar ise Bebek başta olmak üzere İstanbul'un birçok yerine akın etti. Günlerdir evlerinden dışarı adım atmayan bilinçli ünlüler ise bu duruma isyan etti. Günlerdir eşi ve oğluyla evinden çıkmayan Alişan, 'Yasağı delenlere büyük cezalar verilmeli' diyerek isyan etti.
'BENCİLLİK ÇOK FENA'
Annesi ve anneannesi Coronavirüs şüphesiyle birkaç gündür gözlem altında tutulan Pınar Deniz, güzel havayı görüp dışarı çıkanlara isyan etti. "Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşcasına dolaşıyor; bencillik çok fena" diyen Deniz, ekledi:
"Ben sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra hemen eve gelip deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil olur da başka insanlara taşırım diye." Pınar Deniz, kendisine mesaj atan tüm hayranlarına ise teşekkür etti..