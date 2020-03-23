Alişan isyan etti: ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

'BENCİLLİK ÇOK FENA'

Annesi ve anneannesi Coronavirüs şüphesiyle birkaç gündür gözlem altında tutulan Pınar Deniz, güzel havayı görüp dışarı çıkanlara isyan etti. "Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşcasına dolaşıyor; bencillik çok fena" diyen Deniz, ekledi:

"Ben sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra hemen eve gelip deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil olur da başka insanlara taşırım diye." Pınar Deniz, kendisine mesaj atan tüm hayranlarına ise teşekkür etti..