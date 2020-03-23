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Alişan isyan etti: ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

Koronavirüs salgını nedeniyle başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililer vatandaşları dışarı çıkmaması ve sosyal mesafeyi koruması konusunda uyarıyor. Bu uyarıyı umursamayan ve kendini sokağa atan vatandaşlar ise Bebek başta olmak üzere İstanbul'un birçok yerine akın etti. Günlerdir evlerinden dışarı adım atmayan bilinçli ünlüler ise bu duruma isyan etti. Günlerdir eşi ve oğluyla evinden çıkmayan Alişan, 'Yasağı delenlere büyük cezalar verilmeli' diyerek isyan etti.

23.03.2020 14:26 - Son Güncelleme: 23.03.2020 14:26
Alişan isyan etti: ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evinizden çıkmayın uyarısını umursamayarak kendisini dışarı atan vatandaşlar, ünlü isimleri de isyan ettirdi.

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Alişan isyan etti: ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

Günlerdir eşi ve oğluyla evinden çıkmayan Alişan büyük bir sorumsuzlukla dışarı çıkanlara şöyle isyan etti:

"Nasıl bir kafa bu! Balık tutmaya, koşmaya vaktiniz çok olacak eğer yaşar ya da yaşatırsanız! Sokağa çıkma yasağı şart. Yasağı delenlere de büyük cezalar verilsin... "

Alişan isyan etti: ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

BU NASIL BİR ŞIMARIKLIK!

Özge Ulusoy, sokağa çıkanlara "Bu nasıl bir şımarlık. Herkesin canından olma riskini nasıl göze alıyorsunuz!" diye isyan edip ekledi:

"Bizler gibi sorumluluk sahibi insanlar, sizin terbiyesizliğinizin kurbanı olacağız. Bıkmadınız gezme tozma hırsınızdan.".

Alişan isyan etti: ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

'BENCİLLİK ÇOK FENA'

Annesi ve anneannesi Coronavirüs şüphesiyle birkaç gündür gözlem altında tutulan Pınar Deniz, güzel havayı görüp dışarı çıkanlara isyan etti. "Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşcasına dolaşıyor; bencillik çok fena" diyen Deniz, ekledi:

"Ben sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra hemen eve gelip deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil olur da başka insanlara taşırım diye." Pınar Deniz, kendisine mesaj atan tüm hayranlarına ise teşekkür etti..

Alişan isyan etti: ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

CAN YAMAN

Günlerdir evden çıkmayan Can Yaman, Boğaz'daki kalabalığa, "Böyle devam edin aynen" şeklinde kinaye yapıp insanları evlerinde kalmaya davet etti.

Alişan isyan etti: ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

BERKAY ŞAHİN

Biz günlerdir evdeyiz. Birçok kişi fedakarlık yapıp işinden gücünden oldu. Aklını, beynini çalıştırmayan bazıları ise sokakta halen geziyor. Ananız, babanız, çocuğunuz mutlaka birileri vardır sevdiğiniz. Eğer dışarı çıkarsan; belki sen ya da onlar ölebilir. Evlerinizde kalın.

Alişan isyan etti: ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

DEMET ÖZDEMİR

Demet Özdemir, evinin bahçesinden yaptığı paylaşımla sevenlerine seslendi: "Evde kalın. Ne kadar bencilsiniz. Farkında değil misiniz? İnsanlar ölüyor! Lütfen yalvarıyorum; önlem alın.

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