Hülya Avşar bornozlu rap dansıyla olay oldu! İşte sosyal medyanın konuştuğu paylaşım!
Hülya Avşar, Instagram paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor. 55 yaşındaki güzel oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların yanı sıra videolarıyla da beğeni toplamaya devam ediyor. Yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Avşar kızı, bornozlu paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hülya Avşar'ın bornozlu rap dansı paylaşımı!
13.06.2019 13:46
- Son Güncelleme: 13.06.2019 14:18
Hülya Avşar, Instagram hesabından paylaştığı bornozlu videosuyla olay oldu. Videoda rap müzik dinleyen ve dans eden Hülya Avşar, beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Avşar kızının bornozlu paylaşımı!
HÜLYA AVŞAR'DAN BORNOZLU DANS! - VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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