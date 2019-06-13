Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla magazin gündemine oturdu. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da eşi Gaffur Ağa ile arasındaki diyaloglarla izleyiciyi güldüren Selin Yeninci'yi görenler şok oldu! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci ile diğer ünlü isimlerin paylaştığı tatil fotoğrafları!
13.06.2019 14:30
- Son Güncelleme: 13.06.2019 14:51
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu tatilde aldı. Çukurova'nın Saniye'sini görenler ise adeta şok oldu. İşte kış boyunca setlerde ter döken ünlü oyuncuların tatil paylaşımları!
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