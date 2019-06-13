Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu tatilde aldı. Çukurova'nın Saniye'sini görenler ise adeta şok oldu. İşte kış boyunca setlerde ter döken ünlü oyuncuların tatil paylaşımları!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ FULL TEK PARÇA İZLE- TIKLA