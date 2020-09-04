Hülya Avşar bikinili pozuyla sosyal medya gündeminde! 'Bu nasıl köylü kadınlarımız gibi yaşamak'

Hülya Avşar, Instagram paylaşımı ile yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde balkonda çekildiği siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Avşar kızı, ardından Acun Ilıcalı ve sevgilisi ile gerçekleştirdiği geleneksel buluşmadan bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Hülya Avşar, bu kez de bikinili pozuyla adından söz ettirdi. Güzellik sırlarını açıklarken, 'Köylü kadınlarımız nasıl yaşıyorsa, aynen öyle yaşıyorum. Bedenime, ruhuma iyi geliyor.' diyen Hülya Avşar'ın bikinili fotoğrafı sosyal medyada, 'Bu nasıl köylü kadınlar gibi yaşamak' şeklinde ti'ye alındı. Yaşına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çeken ve günde 2 öğün beslendiğini açıklayan Hülya Avşar kaç yaşında?