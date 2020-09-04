Hülya Avşar bikinili pozuyla sosyal medya gündeminde! 'Bu nasıl köylü kadınlarımız gibi yaşamak'
Hülya Avşar, Instagram paylaşımı ile yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde balkonda çekildiği siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Avşar kızı, ardından Acun Ilıcalı ve sevgilisi ile gerçekleştirdiği geleneksel buluşmadan bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Hülya Avşar, bu kez de bikinili pozuyla adından söz ettirdi. Güzellik sırlarını açıklarken, 'Köylü kadınlarımız nasıl yaşıyorsa, aynen öyle yaşıyorum. Bedenime, ruhuma iyi geliyor.' diyen Hülya Avşar'ın bikinili fotoğrafı sosyal medyada, 'Bu nasıl köylü kadınlar gibi yaşamak' şeklinde ti'ye alındı. Yaşına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çeken ve günde 2 öğün beslendiğini açıklayan Hülya Avşar kaç yaşında?
Her yaptığı açıklama gündem olan Hülya Avşar, koronavirüs salgınının Türkiye'ye gelmesinden bu yana Ayvalık'ta yaşıyor. Hülya Avşar Instagram paylaşımı ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Çekildiği siyah - beyaz bikinili balkon pozunun ardından bikinili karesi ile dikkat çeken Hülya Avşar, düzgün fiziği ile dikkat çekti.
İŞTE HÜLYA AVŞAR'IN FORM SIRLARI:
- Köylü kadınlarımız nasıl yaşıyorsa, aynen öyle yaşıyorum. Bedenime, ruhuma iyi geliyor.
- Uzun zamandır günde 2 öğün besleniyorum.
- Sabah köy kahvaltısı yapıyorum. Soframda bal, tereyağı, yumurta, zeytin, peynir var. Hatta ekmeği zeytinyağına bandırıyorum. Akşam yemeği en geç 19.30'da bitiyor.
- Evde pişen tencere yemeklerini çok severim.
- Dikkat ettiğim 2 şey var; öğünlerin miktarını azaltmak ve spor.
- Form tutmak için yüzüyor, yürüyor ve bisiklete biniyorum.