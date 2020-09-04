Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal ve kızı için kesenin ağzını açtı! 40 bin liralık pembe oda...
Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünya evine girdi Sinem Kobal... Geçtiğimiz günlerde kontrol çıkışında görüntülenen Sinem Kobal, hamile haliyle Instagram'dan da fotoğraf paylaşmaya başladı. 7 buçuk aylık Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun, kızlarının odasını hazırlaması için özel bir mimarlık ofisinden destek aldığı iddia edildi. Pembe ağırlıklı renkte olacak oda için çiftin 40 bin TL'yi gözden çıkarttığı belirtiliyor. İşte kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın son hali ve yıllar içerisindeki değişimi...
BEBEK ODASI HAZIRLIĞI
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde bebekleri için evlerinde özel bir oda hazırlama telaşında. Her şeyin mükemmel olması için çabalayan ikili, kızları için de kesenin ağzını açtı. Bebek odasının dizaynını eşi Sinem Kobal'a bırakan Kenan İmirzalıoğlu, bebek bakımı konusunda da eşine güveniyor.