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Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal ve kızı için kesenin ağzını açtı! 40 bin liralık pembe oda...

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünya evine girdi Sinem Kobal... Geçtiğimiz günlerde kontrol çıkışında görüntülenen Sinem Kobal, hamile haliyle Instagram'dan da fotoğraf paylaşmaya başladı. 7 buçuk aylık Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun, kızlarının odasını hazırlaması için özel bir mimarlık ofisinden destek aldığı iddia edildi. Pembe ağırlıklı renkte olacak oda için çiftin 40 bin TL'yi gözden çıkarttığı belirtiliyor. İşte kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın son hali ve yıllar içerisindeki değişimi...

04.09.2020 14:47 - Son Güncelleme: 04.09.2020 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





