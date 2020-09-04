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Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal ve kızı için kesenin ağzını açtı! 40 bin liralık pembe oda...

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünya evine girdi Sinem Kobal... Geçtiğimiz günlerde kontrol çıkışında görüntülenen Sinem Kobal, hamile haliyle Instagram'dan da fotoğraf paylaşmaya başladı. 7 buçuk aylık Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun, kızlarının odasını hazırlaması için özel bir mimarlık ofisinden destek aldığı iddia edildi. Pembe ağırlıklı renkte olacak oda için çiftin 40 bin TL'yi gözden çıkarttığı belirtiliyor. İşte kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın son hali ve yıllar içerisindeki değişimi...

04.09.2020 14:47 - Son Güncelleme: 04.09.2020 15:03
Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal ve kızı için kesenin ağzını açtı! 40 bin liralık pembe oda...

BEBEK ODASI HAZIRLIĞI

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde bebekleri için evlerinde özel bir oda hazırlama telaşında. Her şeyin mükemmel olması için çabalayan ikili, kızları için de kesenin ağzını açtı. Bebek odasının dizaynını eşi Sinem Kobal'a bırakan Kenan İmirzalıoğlu, bebek bakımı konusunda da eşine güveniyor.

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Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal ve kızı için kesenin ağzını açtı! 40 bin liralık pembe oda...

40 BİN LİRA

Özel bir mimarlık ofisinden destek alarak kızlarının odasını hazırlamak için yola koyulan çiftin, pembe ağırlıklı renkte olacak oda için çiftin 40 bin TL'yi gözden çıkarttığı belirtiliyor.

Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal ve kızı için kesenin ağzını açtı! 40 bin liralık pembe oda...

7 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal'ın son halini görenler, 'Hamilelik kilosu çok yakışmış' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte doğuma günler kala fotoğraf paylaşan ve değişimiyle dikkat çeken 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal ve kızı için kesenin ağzını açtı! 40 bin liralık pembe oda...

Sibel Can

Kenan İmirzalıoğlu hamile eşi Sinem Kobal ve kızı için kesenin ağzını açtı! 40 bin liralık pembe oda...
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