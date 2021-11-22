Hükümet Kadın’ın yıldızı Demet Akbağ memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş...
Hükümet Kadın'ın yıldızı Demet Akbağ memleketiyle şaşırttı! Ünlü oyuncu Demet Akbağ, başrolünü Sermiyan Midyat ile paylaştığı Hükümet Kadın adlı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilen filmde Xate karakterinde gördüğümüz Demet Akbağ'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 61 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Demet Akbağ aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Akbağ'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Demet Akbağ olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...
22.11.2021 22:14
- Son Güncelleme: 22.11.2021 22:14
Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilen Hükümet Kadın filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Dizi Xate karakteriyle başrolü üstlenen Demet Akbağ ise gündem oldu.
Çok sayıda internet kullanıcısı, Akbağ'ın memleketini merak edip araştırmaya başladı. 61 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Demet Akbağ aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.