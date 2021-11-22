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Haberler Magazin Estetik açıklamasıyla çok konuşulmuştu! Gülben Ergen ameliyat çıkışı anbean paylaştı! ‘Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur’

Estetik açıklamasıyla çok konuşulmuştu! Gülben Ergen ameliyat çıkışı anbean paylaştı! ‘Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur’

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son olarak estetikle ilgili yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu. Şarkıcı, "Yaşım ve zamanım geldiği zaman ben de yaptıracağım ama kasabildiğim yere kadar kasacağım" demişti. Ergen şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ameliyathane çıkışı çekilen bir videosunu Instagram hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, hastane paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. "Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur" ifadelerini kullanan Ergen'in o görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken sevenleri 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı...

22.11.2021 22:52 - Son Güncelleme: 22.11.2021 22:52
Estetik açıklamasıyla çok konuşulmuştu! Gülben Ergen ameliyat çıkışı anbean paylaştı! ‘Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur’

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son olarak estetikle ilgili yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu. Seyhan Erdağ'la Süper Pazar adlı programa konuk olan Ergen, estetik konusunda büyük konuşmak istemediği dile getirmişti.

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Estetik açıklamasıyla çok konuşulmuştu! Gülben Ergen ameliyat çıkışı anbean paylaştı! ‘Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur’

Ergen, "Yaşım ve zamanım geldiği zaman ben de yaptıracağım ama kasabildiğim yere kadar kasacağım. En son noktada ben de yaptırabilirim çünkü benim mesleğim güzel olmayı gerektiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Estetik açıklamasıyla çok konuşulmuştu! Gülben Ergen ameliyat çıkışı anbean paylaştı! ‘Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur’

HASTANE PAYLAŞIMI
Gülben Ergen şimdi ise hastaneden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gözünden ameliyat olan ünlü şarkıcı, ameliyathane çıkışı çekilen bir videosunu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Estetik açıklamasıyla çok konuşulmuştu! Gülben Ergen ameliyat çıkışı anbean paylaştı! ‘Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur’

Ergen, paylaşımının altına ise "Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur. Ne zamandır beni gözlük kullanımına zorlayan, baş ağrısı ile yaşadığım sorunla bugün vedalaştım. Yarın hayat tüm hızı ve coşkusu işe devam edecek" notunu ekledi.

Estetik açıklamasıyla çok konuşulmuştu! Gülben Ergen ameliyat çıkışı anbean paylaştı! ‘Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Gülben Ergen'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek şarkıcıya 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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