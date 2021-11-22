Estetik açıklamasıyla çok konuşulmuştu! Gülben Ergen ameliyat çıkışı anbean paylaştı! ‘Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur’
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son olarak estetikle ilgili yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu. Şarkıcı, "Yaşım ve zamanım geldiği zaman ben de yaptıracağım ama kasabildiğim yere kadar kasacağım" demişti. Ergen şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ameliyathane çıkışı çekilen bir videosunu Instagram hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, hastane paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. "Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur" ifadelerini kullanan Ergen'in o görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken sevenleri 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı...
22.11.2021 22:52
- Son Güncelleme: 22.11.2021 22:52
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son olarak estetikle ilgili yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu. Seyhan Erdağ'la Süper Pazar adlı programa konuk olan Ergen, estetik konusunda büyük konuşmak istemediği dile getirmişti.
HASTANE PAYLAŞIMI
Gülben Ergen şimdi ise hastaneden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gözünden ameliyat olan ünlü şarkıcı, ameliyathane çıkışı çekilen bir videosunu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Gülben Ergen'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek şarkıcıya 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.