İnce İnce Yasemince'nin Kakılmış'ı Yasemin Yalçın bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı yıllara meydan okuyan oyuncu meğer...
İnce İnce Yasemince'nin Kakılmış'ı Yasemin Yalçın bakın kaç yaşında çıktı! Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican, Hamsiye, Gülazer, Selma Satar, Şehvet Abla, Canan Cancan, Nuri ve Başbayan tiplemeleriyle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı eğlence programına konuk olması üzerine gündem oldu. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Yalçın için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" gibi yorumlar yapılırken usta oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Yasemin Yalçın kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Yalçın'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yasemin Yalçın kaç yaşındaymış...
22.11.2021 20:52
- Son Güncelleme: 22.11.2021 20:52
İnce İnce Yasemince dizisi ile bir döneme damga vuran Yasemin Yalçın, özellikle oyuncu olan eşi İlyas İlbey ile oynadığı İtilmiş ile Kakılmış tiplemeleri ile çok sevildi. Kadına şiddete dikkat çektiği Kakılmış karakterinin yanı sıra Sürahi Hanım, Gülazer, Şuayip, Alican, Hamsiye, Gülazer, Selma Satar, Şehvet Abla, Canan Cancan, Nuri ve Başbayan tiplemeleriyle de hafızalara kazınan oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı.
Yasemin Yalçın, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı eğlence programına konuk olması üzerine gündem oldu. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Yalçın için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" gibi yorumlar yapıldı.