İnce İnce Yasemince’nin Kakılmış’ı Yasemin Yalçın bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı yıllara meydan okuyan oyuncu meğer...

İnce İnce Yasemince dizisi ile bir döneme damga vuran Yasemin Yalçın, özellikle oyuncu olan eşi İlyas İlbey ile oynadığı İtilmiş ile Kakılmış tiplemeleri ile çok sevildi. Kadına şiddete dikkat çektiği Kakılmış karakterinin yanı sıra Sürahi Hanım, Gülazer, Şuayip, Alican, Hamsiye, Gülazer, Selma Satar, Şehvet Abla, Canan Cancan, Nuri ve Başbayan tiplemeleriyle de hafızalara kazınan oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı.